Městská hromadná doprava skončila v Chodově v 90. letech minulého století. „Řešení vidíme v poptávkové dopravě, tak jak třeba úspěšně byla vyzkoušena v Libereckém kraji,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.
Město by proto chtělo dát na jaře lidem možnost objednat si dopravu dodávkou na místo, kam potřebují. K objednání by zájemci používali aplikaci v mobilním telefonu, podobně jako u přepravních služeb Bolt nebo Uber.
Podle starosty by služba pro město zřejmě nebyla zisková, ale pomohla by skupinám lidí, pro které by jiné způsoby veřejné dopravy přišly výrazně dráž. Odhad nákladů na zkušební provoz činí zhruba milion korun, bude ovšem záležet na zájmu uživatelů.
Navíc by to mohlo napomoci i tomu, aby si lidé nepořizovali auta jen pro místní přepravu po městě nebo do blízkého okolí. Výsledkem jsou totiž problémy s nedostatkem parkovacích míst.
Podle Pizingera jsou klasickou cílovou skupinou lidé, kteří pracují v průmyslové zóně na okraji města, ale bydlí ve vzdálenějších částech Chodova. Podobně by mohli služby využít i lidé dojíždějící za prací například do Karlových Varů, kteří nechtějí každý den jezdit k nádraží autem nebo chodit pěšky.