Karlovy Vary postaví nový Lázeňský most, zkomplikuje to dopravu v lázních

Jak uvedl náměstek primátorky města Lubomír Kovář, celkové náklady na rekonstrukci mostu mají být zhruba 45 milionů korun.
„Lázeňský most se začne snášet začátkem října. Počítáme s tím, že most od této doby bude zavřený, bude se pomalu bourat a stavět se most nový, který by měl stát do příštího filmového festivalu 2026. Pro řidiče to bude znamenat, že neprojedou z ulice Karla IV. do Zahradní. Do Zahradní bude nutné jet, pokud někdo má tedy povolení a potřebu, přes ulici Krále Jiřího,“ uvedl Kovář.
Uzavření mostu ovlivní i městskou hromadnou dopravu, protože bude nutné přesunout některé zastávky dál od mostu. Například zastávka na pravém břehu Teplé se posune blíže k hotelu Thermal, protože na jejím místě bude zázemí pro stavbu.
Lázeňský most přes Teplou spojuje ulice Sadová a I. P. Pavlova poblíž budovy Lázní III nebo Vojenského lázeňského ústavu. Nynější most, který novostavba nahradí, byl postaven kolem roku 1965 a už současnému provozu nevyhovuje. Samotná stavba ale nebude zahrnovat jen výměnu mostní konstrukce, ale i inženýrských sítí, které pod ním vedou. Ty budou dočasně přeloženy na provizorní lávky.
Náklady na samotný most budou zhruba 26 milionů korun bez DPH, ale dodatečné náklady celkovou cenu rekonstrukce Lázeňského mostu navýší, dodal Kolář.