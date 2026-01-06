Chystá se oprava Pražského mostu v Karlových Varech, potrvá dvě sezony

  11:22
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce letos začít s opravou Pražského mostu v Karlových Varech. Most, který leží na silnici na Prahu, propojuje tah I/6 s průtahem lázeňským městem. Konstrukce se skládá ze dvou oddělených mostů, jejichž opravu naplánovalo ŘSD do dvou stavebních sezon.

Pražský most se klene nad průtahem Karlovými Vary. Jeho opravu plánuje Ředitelství silnic a dálnic rozdělit do dvou sezon. | foto: Google Street View

„V jedné stavební sezoně bude provedena výměna hydroizolace, výměna asfaltových vrstev, budou nové římsy, nový zádržný systém a nové dilatační závěry. V rámci toho bude omezen provoz na ten druhý most a vlastně to stejné bude provedeno v následující sezoně v opačném směru,“ popsal jednotlivé etapy Lukáš Hnízdil, ředitel krajské správy ŘSD.

Celková cena oprav obou paralelních mostů, které tvoří jeden funkční celek, by podle jeho vyjádření měla být do 100 milionů korun.

Rekonstrukce Pražského mostu je naplánovaná tak, aby se nepotkávala s jinými zásadnějšími opravami na průtahu nebo navazujících silnicích I/6 a I/13, což by komplikovalo provoz. Proto letos ŘSD neplánuje větší práce na silnici I/13 do Ostrova.

Zároveň chce Pražský most opravit do doby, než se naplno rozjede rekonstrukce Chebského mostu, kterou chystá město Karlovy Vary zřejmě na rok 2027. Oprava historického Chebského mostu výrazně zatíží průtah městem, protože na čas vypadne jedna ze základních spojnic obou břehů Ohře v Karlových Varech.

Oprava Pražského mostu je důležitá i z toho pohledu, že od Prahy se ke Karlovým Varům přibližuje dálnice D6. V současnosti zbývá zahájit dva poslední úseky u Karlových Varů, a to Žalmanov - Olšová Vrata a Olšová Vrata - Karlovy Vary.

Rulík míchá zlatý olympijský tým: 19 mistrů světa a návrat Hertla s Hronkem

Radim Rulík, hlavní trenér české hokejové reprezentace

