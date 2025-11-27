Zdánlivě přehledné silnice často klamou. Kraj na tom v počtu nehod není dobře

Petr Kozohorský
  14:32aktualizováno  14:32
Úsek silnice I/21 u Trstěnic na Chebsku, křižovatka ve Františkových Lázní a křížení silnic na obchvatu Sokolova. To jsou podle Portálu nehod v posledních dvou letech nejrizikovější místa na silnicích Karlovarského kraje. Ve sledovaném období se v regionu stalo 5 026 havárií. V poměru na počet obyvatel je tak kraj sedmým nejhorším v republice.
Silnice I/21 patří k nejrizikovějším v regionu. Letos v březnu se o tom přesvědčil i řidič kamionu, do kterého zezadu narazila dodávka.

Silnice I/21 patří k nejrizikovějším v regionu. Letos v březnu se o tom přesvědčil i řidič kamionu, do kterého zezadu narazila dodávka. | foto: HZS Karlovarského kraje

Silnice I/21 patří k nejrizikovějším v regionu. Letos v březnu se o tom přesvědčil i řidič kamionu, do kterého zezadu narazila dodávka.
Silnice I/21 patří k nejrizikovějším v regionu. Letos v březnu se o tom přesvědčil i řidič kamionu, do kterého zezadu narazila dodávka.
Silnice I/21 patří k nejrizikovějším v regionu. Letos v březnu se o tom přesvědčil i řidič kamionu, do kterého zezadu narazila dodávka.
Silnice I/21 patří k nejrizikovějším v regionu. Letos v březnu se o tom přesvědčil i řidič kamionu, do kterého zezadu narazila dodávka.
10 fotografií

Podle dat Portálu nehod je hlavní příčinou nehod v regionu nesprávný způsob jízdy, který stojí za více než polovinou karambolů. Na druhém místě je nepřiměřená rychlost.

„K nejvíce nehodám v Karlovarském kraji dochází v okrese a krajském městě Karlovy Vary. Podíl na celkovém počtu je 46,34 procenta. Na druhém místě je pak s poměrně velkým odstupem okres Sokolov následovaný okresem Cheb,“ uvedl Marek Sibal, datový analytik ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.

Při nehodě na tahu z Varů do Prahy skončilo auto v rybníce. Nebylo to zde poprvé

Odborníci tohoto projektu definovali i deset statisticky nejnebezpečnějších míst na silnicích v regionu. Z pohledu počtu nehod a jejich následků je na tom nejhůře úsek silnice I/21 u Trstěnic na Chebsku.

Silnice, která svádí k chybám

Silnice vinoucí se v otevřeném terénu přitom působí na první pohled přehledně. Ale právě tato zdánlivá jednoduchost je podle odborníků důvodem, proč je toto místo dlouhodobě problémové. Jeho charakter totiž řidiče často vede k pocitu falešné jistoty.

„Nehodovost na tomto místě zůstává i přes technická opatření vysoká. Za posledních pět let se tu odehrálo 16 nehod, při nichž bylo zraněno sedm lidí. Čtyři z nich utrpěli těžká zranění, jedna osoba nehodu nepřežila a škody dosáhly pěti milionů korun. Jen v posledních dvou letech eviduje policie šest nehod, takže problém rozhodně nemizí,“ dokládá Sibal.

Řidič dodávky narazil do zadní části kamionu s návěsem.
Řidič dodávky narazil do zadní části kamionu s návěsem.
V sobotu 28. září odpoledne zemřel řidič osobního vozidla po nehodě nedaleko od Nového Kostela na Chebsku.
Na dálnici D6 došlo v úterý 30. července odpoledne k několika dopravním nehodám.
10 fotografií

Podle závěrů nedávné regionální dopravní konference, kterou hostily Karlovy Vary, technická řešení na daném místě už zásadní zlepšení pravděpodobně nepřinesou. Rizikové je v tomto případě chování samotných řidičů.

Stačí sekunda nepozornosti

Statisticky druhým nejrizikovějším místem v kraji je křížení silnice I/21 a Ruské ulice ve Františkových Lázních. Ačkoliv na mapě vypadá přehledně, realita je jiná, což dokládá 14 nehod v posledních pěti letech, z nichž jedna měla tragické následky.

Příčiny nehod jsou v tomto místě dlouhodobě stejné. Nerespektování stopky a špatné vyhodnocení situace z pohledu řidičů, kteří vyjíždějí z vedlejší ulice.

Nejjednodušším řešením by bylo vybudovat zde kruhovou křižovatku. Přestože je návrh už nějakou dobu na stole, jeho realizaci brzdí majetkoprávní jednání. Do doby, než bude možné stavbu zahájit, zůstává hlavním nástrojem důsledné dodržování přednosti a kontrola rychlosti na hlavní silnici.

D6 na Sokolovsku zablokovala nehoda tří vozidel, jedno auto skončilo ve svodidlech

Prokletá křižovatka

Další rizikovou křižovatkou je ta na obchvatu Sokolova. V místě, kde se silnice II/210 kříží s Citickou ulicí, se v posledních pěti letech stalo 12 nehod s odhadovanou škodou čtyři miliony korun. I tady je jedním z nejdůležitějších faktorů nerespektování stopky.

Rychlost v místě je přitom omezená na 70 kilometrů v hodině a rozhledu do křižovatky už nebrání ani zábradlí na mostě. Po technické stránce už tedy není co vylepšovat. Pokles nehodovosti v tomto místě je pouze v rukou řidičů.

„Statistiky Portálu nehod ukazují, že Karlovarský kraj patří v mezikrajském srovnání k regionům, které mají v bezpečnosti silnicí ještě co dohánět,“ shodli se účastníci regionální dopravní konference.

Do kamionu narazila zezadu dodávka, pro vážně zraněného řidiče letěl vrtulník

„Regionální dopravní konference nejsou jen o číslech. Jsou o tom, jak data přetavit do konkrétních kroků, které zachraňují lidské životy,“ řekl Jan Chalas z Portálu nehod.

Každé konferenci předchází detailní analýza dopravní situace v daném kraji. Výsledkem je seznam nejrizikovějších míst – právě těm se účastníci věnují nejvíce. Díky propojení odborné, komunální a státní sféry má šanci skutečně měnit dopravní mapu Česka k lepšímu.

13. srpna 2015

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Na klášterecké městské střední škole studuje prvních deset budoucích zahradníků

ilustrační snímek

Prvních deset studentů studuje od září obor zahradnické práce na Střední a základní škole Petlérská v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. Praxe vykonávají v...

27. listopadu 2025  13:44,  aktualizováno  13:44

Bitvu u Slavkova představuje výstava u české ambasády v Paříži

ilustrační snímek

Události 2. prosince roku 1805, kdy se u Slavkova střetla vojska tří císařů, představuje od středy panelová výstava u české ambasády v Paříži. Zhruba po měsíci...

27. listopadu 2025  13:41,  aktualizováno  13:41

Na Vysočině jsou místy upravené stopy pro běžkaře, vlekaři zatím vyrábějí sníh

ilustrační snímek

Na Vysočině jsou v některých místech projeté stopy pro běžkaře. Lyžovat se dá u Nového Města na Moravě, kde napadlo deset až 15 centimetrů sněhu, například u...

27. listopadu 2025  13:34,  aktualizováno  13:34

Bezdružice na Tachovsku připravují zónu se 74 parcelami, má zabránit odlivu lidí

ilustrační snímek

Bezdružice na Tachovsku připravují bytovou zónu se 74 parcelami. Chtějí tak zabránit dlouhodobému poklesu počtu obyvatel. Město už má projekt se stavebním...

27. listopadu 2025  13:34,  aktualizováno  13:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VIDEO: Pěsti a kopance do hlavy. Brutální rvačku dětí u školy řeší policie

Pěsti a kopance do hlavy. Brutální rvačku dětí u školy řeší policie

Brutální bitku školáků, k níž došlo poblíž českolipské školy v úterý odpoledne, natočilo jedno z dětí na telefon. Na záznamu je vidět chlapec, jak pěstmi tluče do hlavy dívku schoulenou u plotu,...

27. listopadu 2025  15:02

Pardubická nemocnice zřídila pokoj pro rodiny s hospitalizovanými dětmi

ilustrační snímek

Dětské oddělení Pardubické nemocnice má nový rodinný pokoj. Rodiče v něm mohou být s malým pacientem celou dobu hospitalizace. V provozu bude od 1. prosince,...

27. listopadu 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

V Brně vystavili hračky, oděvy či keramiku z Ústředí lidové umělecké výroby

V BrnÄ› vystavili hraÄŤky, odÄ›vy ÄŤi keramiku z ĂšstĹ™edĂ­ lidovĂ© umÄ›leckĂ© vĂ˝roby

Hračky, oděvy, nábytek či keramiku z produkce Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV) vystavilo Moravské zemské muzeum v Brně. Ústředí se v letech 1945 až 1995...

27. listopadu 2025  13:21,  aktualizováno  13:21

Šilhání i tupozrakost moravských dětí bude řešit nová oční klinika ve Vyškově

Nová oční klinika ve Vyškově je největším lékařským centrem pro dětské pacienty...

Operace šedého i zeleného zákalu, estetické zákroky i všeobecná oční ambulance na jednom místě. Hlavně ale soustředění péče na dětské pacienty. To do Vyškova přinesla nová oční klinika Gemini, která...

27. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Plzeňské divadlo chystá poctu Andrewu Lloyd Webberovi třemi koncerty

ilustrační snímek

Muzikálový soubor plzeňského Divadla J. K. Tyla (DJKT) připravil poctu britskému skladateli Andrewu Lloydu Webberovi. Divadlo uvede tři koncerty, v nichž zazní...

27. listopadu 2025  13:06,  aktualizováno  13:06

Lyžařská sezona v hradeckém kraji začne v pátek na více místech než obvykle

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji v pátek začne lyžařská sezona. V Krkonoších otevřou areály ve Špindlerově Mlýně, na Černé hoře a v Orlických horách u Šerlišského...

27. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Legia Varšava - Sparta: Kde sledovat živě dnešní zápas Konferenční ligy v TV?

Sparťanský záložník Patrik Vydra slaví svůj gól se spoluhráčem Albionem...

Pražská Sparta se dnes ve 4. kole ligové fáze Konferenční ligy představí v Polsku. Na hřišti Legie Varšava potřebují zabrat, po třech zápasech má na kontě čtyři body. Kde můžete zápas sledovat živě a...

27. listopadu 2025  14:45

Zdánlivě přehledné silnice často klamou. Kraj na tom v počtu nehod není dobře

Řidič dodávky narazil do zadní části kamionu s návěsem.

Úsek silnice I/21 u Trstěnic na Chebsku, křižovatka ve Františkových Lázní a křížení silnic na obchvatu Sokolova. To jsou podle Portálu nehod v posledních dvou letech nejrizikovější místa na...

27. listopadu 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.