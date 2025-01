Nový most přes Ohři uleví dopravě v centru Chebu. Stát bude u Ottova jezu

Odborníci už pro něj vybrali místo. Usadili jej u Ottova jezu, kousek od železničního viaduktu a jen několik metrů po proudu od současné lávky pro pěší. Výběrové řízení na dodavatele projektu je už v běhu.

„Projekční práce by měly být dokončeny v posledních měsících roku 2025 tak, abychom v dalších letech, tedy 2026 až 2027, mohli zahájit samotnou stavbu,“ řekl zástupce chebského starosty Pavel Pagáč. Most má po svém uvedení do provozu odlehčit okružní křižovatce, kde se sbíhají nejvytíženější ulice města, tedy Pražská, Evropská a Ašská.

„Podle předběžných odhadů by výstavba nového mostu měla stát mezi 210 až 290 miliony korun. Skutečné náklady ukáže až projekt a následně tendr na zhotovitele,“ upřesnil Pagáč s tím, že město bude v souvislosti se stavbou mostu usilovat o dotaci.

Město si od nového přemostění slibuje, že z vytížené okružní křižovatky u Teska odkloní zhruba pětinu automobilů. Další most by mohl významně pomoci zvýšit plynulost dopravy při opravách či uzavření některého ze dvou silničních mostů přes Ohři. „Vyzkoušeli jsme si to už při opravách Amerického mostu, kdy veškerá doprava směřovala na most na Ašské a na okružní křižovatce se v době špiček tvořily dlouhé kolony,“ konstatoval Pagáč.

Podle jeho slov budou součástí projektu i úpravy komunikací napojených na Pražskou a Tršnickou ulici. Zároveň se zprovozněním mostu u Ottova jezu se uvažuje o změně provozu ve Dvořákově ulici na obousměrný, a to až ke křižovatce s ulicí Severní, kde je v současnosti jednosměrný provoz.

Nový most poslouží jen pro automobilovou dopravu. Pěší budou využívat sousední lávku. Ta před několika lety vyrostla na pilířích někdejšího přemostění, které padlo za oběť bombardování železničního viaduktu v průběhu 2. světové války.