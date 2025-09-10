Obchvat vedený tunelem pod Karlovými Vary u ŘSD neprošel, byl by neúměrně drahý

Jitka Dolanská
  13:32aktualizováno  13:32
Se smíšenými pocity očekávají obyvatelé Karlových Varů dokončení dálnice D6, která má krajské město konečně rychle a bezpečně spojit s Prahou. Radost z nově dokončeného úseku u Hořoviček, který se otevře 27. září, kalí obavy z nárůstu dopravy na průtahu Karlovými Vary. Právě na něj totiž budou auta z nové dálnice sjíždět. Zvažovaná varianta, vést karlovarský obchvat podzemním tunelem, se totiž ukázala jako neúměrně drahá.
Na silničním průtahu městem Karlovy Vary začalo Ředitelství silnic a dálnic s opravami povrchu.

Ze tří variant, které měly spojení dálnice a Karlových Varů řešit, kraj už před časem vybral možnost vést dopravu tunelem. Centrální komise ministerstva dopravy však materiál vrátila zpět a o přepracované variantě ještě nerozhodla.

Čas se ale krátí. Kraj proto apeluje na ministerstvo dopravy, aby urychlilo rozhodnutí o obchvatu Karlových Varů a zároveň garantovalo financování stavby.

„Vary budou zacpané. Tomu se nevyhneme. Tunel, obchvat, průtah, ať už tomu říkáme jakkoli, nebude dřív než dálnice, i když se to snažíme urychlit, jak to jen jde,“ řekl zastupitelům náměstek hejtmanky pro dopravu Martin Hurajčík.

Vyplatí se? ŘSD začne posuzovat variantu silničního tunelu pod Karlovými Vary

Dostatečně kapacitní silnice, která by odvedla tranzitní dopravu z Karlových Varů, se podle něj začne stavět až po dokončení dálnice. „Teď jde o to, jak dlouho po dokončení dálnice ten stav potrvá. Navíc lze předpokládat, že na D6, jakmile bude dokončená, najedou nákladní vozidla ve velkém,“ varoval.

Lukáš Hnízdil, ředitel krajské správy Ředitelství silnic a dálnic, informoval, že varianta tunelu přes komisi neprošla kvůli vysokým nákladům. Ty stavební jsou 17,8 miliardy, provozní se pak blíží částce 100 milionů korun ročně.

„Výsledek hodnocení nesplňuje ani kvalifikační minimum. Přínosy za 30 let nevyrovnají pořizovací a provozní náklady,“ uvedl Hnízdil s tím, že poté, co komise podklady vrátila k dopracování, silničáři náklady upravili a projekt znovu zaslali ministerské komisi k posouzení.

Na silničním průtahu městem Karlovy Vary začalo Ředitelství silnic a dálnic s opravami povrchu.
Skalní masiv nad silničním průtahem Karlovými Vary v Táborské ulici
Skalní masiv nad silničním průtahem Karlovými Vary v Táborské ulici
Při tragické dopravní nehodě na karlovarském průtahu zemřel mladý řidič.
Nyní čekají na zpětnou vazbu. Ani to však není podle krajského náměstka Hurajčíka důvod k optimismu. „Ta čísla u tunelu nikdy nevyjdou. Bude to chtít politické rozhodnutí. Pak bude jasné, co se bude stavět,“ řekl a připomněl, že na stole jsou aktuálně tři varianty.

„Je to v současnosti preferovaný tunel, druhá varianta je zahloubení stávajícího průtahu, ta ale není vyloženě kapacitní, a třetí možností je vybudovat severní obchvat města. Ten by ale vyžadoval poměrně velké zabírání majetků,“ předestřel.

Ředitel Hnízdil zastupitele informoval, že podle sčítání z roku 2020 přijíždělo do Karlových Varů ve směru od Prahy denně 12 tisíc vozidel. Na průtahu napočítali kolem 20 tisíc a nejvíc zatíženou částí v okolí mimoúrovňové křižovatky u Lidlu projelo přibližně 34 tisíc automobilů za 24 hodin.

Obchvat Karlových Varů má naději až po dostavbě silnice R6 do Prahy

„Většina dopravy byla místní, tedy ta, která má start i cíl ve Varech nebo v nejbližším okolí. Předpokládáme, že tranzit byla asi čtvrtina všech vozů,“ podotkl Hnízdil.

Podle něj lze předpokládat, že v roce 2040 tudy projede až 40 tisíc automobilů. „Provoz bude vyšší, ale nebude násobný. Průtah Karlovými Vary unese až 50 tisíc vozidel denně, aniž by se na něm tvořily nějaké dramatické kolony,“ mírnil obavy Hnízdil.

S tím však zastupitel Miroslav Plevný nesouhlasí. „Obávám se, že sčítání z roku 2020 už není příliš aktuální. Problémy jsou na průtahu už dnes. Měli bychom požadovat novou studii,“ řekl.

Jeho názor sdílí i hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. „Pokud v roce 2028, kdy má být dálnice hotová, nebude hotový obchvat města, tak se obávám, že průtah nebude stačit,“ řekla a vyzvala k většímu tlaku na ministerstvo dopravy, protože jinak se krajské město stane na dálnici Cheb – Praha dopravní bariérou.

O obchvatu se bude mluvit 18. září v Praze na společném jednání ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a Karlovarského kraje.

