Vyplatí se? ŘSD začne posuzovat variantu silničního tunelu pod Karlovými Vary

Na pondělním jednání zastupitelstva Karlovarského kraje to řekl ředitel karlovarské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lukáš Hnízdil. Ekonomické hodnocení by mělo být hotové zřejmě na konci července, upřesnil.

Urychlení přípravy obchvatu Karlových Varů prosazuje zejména Karlovarský kraj. Podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové by se příprava obchvatu měla dělat zároveň s přípravou rozšíření silnice I/13 z Karlových Varů na Chomutov. S tím, jak rychle se do Karlových Varů přibližuje dálnice D6, lze očekávat zesílení provozu.

Pokud se v jednom místě potkají dálnice D6 a rozšířená silnice I/13, mohou vznikat dopravní problémy a zácpy, pokud přes Karlovy Vary povede jen současný průtah. Má sice čtyři pruhy, nemá ale odstavné pruhy, je na něm omezená rychlost a v prudkých zatáčkách je vyšší riziko nehod. „Teď sami vidíte u čerpací stanice, jakým způsobem se nahromadí doprava a jak tam ti lidé musí čekat, a to jenom kvůli zúženému jednomu pruhu,“ uvedla Mračková Vildumetzová.

„V dubnu jsme dostali pokyn od ministra a začali jsme tuto variantu připravovat. Jako každá takováto velká akce začínáme ekonomickým hodnocením. Podle posledních informací v současné době se zpracovává dopravní model, který pak bude vstupovat do ekonomického hodnocení. Předpokládám, že až budeme mít nějaké výstupy, budeme vědět, jestli ta varianta má naději, nebo naopak se neblížíme požadovaným ekonomickým výsledkům,“ uvedl Hnízdil.

Město dříve preferovalo severní trasu

Ředitel karlovarské ŘSD vysvětlil, že na ekonomické posouzení mají vliv na jedné straně potřebné náklady, které u varianty s tunelem nebudou malé. Na druhé straně by to přineslo výhody, například zvýšení bezpečnosti. Zrychlení dopravy by ale nebylo oproti současném průtahu významné.

Náměstek primátorky Martin Dušek (ANO) uvedl, že obchvat Karlových Varů byl navržen nejprve ve třech variantách, z nichž dvě počítaly se silnicí, která by vedla severně kolem lázeňského města.

Ačkoli město dávalo zprvu přednost velkému obchvatu mimo město, náklady na stavbu by byly vysoké a objížďka města natolik velká, že by řidiči neměli motivaci po obchvatu jet, ale mohli by stále jezdit přes Karlovy Vary. Nakonec tak i město Karlovy Vary přijalo variantu s tunelem.