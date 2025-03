Začíná oprava Kamenné ulice v Chebu, řidiče čekají objížďky a uzavírky

„Dopravní omezení budou, sérii uzavírek se nevyhneme. Nicméně průjezdnost by měla být zachována vždy alespoň v jednom směru nebo za pomoci světelné signalizace. V každém případě bude stavba znamenat významné dopravní omezení,“ uvedl zástupce starosty Chebu Pavel Pagáč.

Radnice podle něj tlačí na to, aby byla co nejmenší. „Snažíme se o to i vzhledem ke kulturním akcím, které letos město chystá. Například oslavy kulatého výročí osvobození města americkou armádou, festival dechových orchestrů FIJO nebo Valdštejnské slavnosti, které se tradičně konají koncem prázdnin,“ ujistil zástupce chebského starosty Pavel Pagáč.

Jak řekl, stavba za 58 milionů korun bez daně bude rozdělena do dvou etap. V té první dojde na úpravy křižovatky Kamenné, Smetanovy a Křižovnické u Amerického mostu. Teprve až bude hotovo, se stavbaři přesunou blíž k náměstí Krále Jiřího a začnou s úpravami jednosměrné části „Kamenky“.

Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace, přilehlých chodníků a dalších zpevněných ploch. Součástí úprav bude přeložka topného kanálu a výměna vodovodního řadu, případně dílčí opravy splaškové kanalizace a šachet.

Dále dojde v celé délce rekonstruovaného úseku k položení nové dešťové kanalizace, která přivede vodu do nové retenční nádrže u pobřežní zdi poblíž Amerického mostu přes řeku. Tu město buduje proto, aby při přívalovém dešti neteklo do Ohře velké množství vody najednou.

„Vzhledem k tomu, že jsme v historickém centru, bude po celé délce ulice obnoven dlážděný povrch a nově se bude dláždit i křižovatka u Amerického mostu, na níž je dosud asfalt. Kamenná zůstane až ke křižovatce i nadále jednosměrná, automobily budou jezdit jen ve směru od náměstí. Jedinou změnou bude to, že v rámci stavby by na komunikaci měl vzniknout nový cyklopruh,“ doplnil Pagáč.

Lokalita Kamenné ulice patří k nejstarším osídleným místům v Chebu. Odkrytý prostor pod povrchem proto budou nejprve zkoumat archeologové. Prameny zmiňují, že už přibližně v roce 1270 zde byl Bratrstvem sv. Ducha založen špitál, jehož správu následně převzal řád Křižovníků s červenou hvězdou.

Křižovníci také vystavěli na místě starého klášterního kostela či kaple v roce 1414 novou sakrální budovu, kostel sv. Bartoloměje. Ten stojí v těsném sousedství křižovatky Kamenné a Křižovnické dosud.