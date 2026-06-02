Známé karlovarské parkoviště bude komfortnější pro návštěvníky i řidiče autobusů

Petr Kozohorský
  13:32aktualizováno  13:32
Do modernizace areálu parkoviště Kouzelné městečko (KOME) v Karlových Varech se chystá investovat místní dopravní podnik. Vznikne zde důstojné zázemí pro návštěvníky Karlových Varů, kteří do města přijíždějí autobusy, i pro jejich řidiče.
V areálu KOME může parkovat až 60 autobusů. Dopravní podnik chystá jeho modernizaci. | foto: DPKV

„Revitalizace KOME vyjde na 27,6 milionu korun. Podařilo se nám získat dotaci téměř 23,5 milionu,“ konstatoval Lukáš Siřínek, ředitel Dopravního podniku Karlovy Vary, který areál spravuje.

Vedle oprav povrchu parkoviště se zde chystá také výstavba nového objektu, v němž bude zázemí pro řidiče, tedy odpočinková místnost, toalety, sprchy. „Pro cestující rovněž vybudujeme wc, občerstvení, informace o městě či čekárnu. Součástí projektu je i moderní systém pro řízení parkování,“ doplnil Siřínek.

Nový model dopravy v Karlovarském kraji zajistí 170 nových autobusů na CNG

Do KOME směřují autobusy, které do města přivážejí turisty. Současná kapacita 60 míst je podle ředitele dopravního podniku dostačující.

„Před covidem jsme ovšem byli na hraně a řešili jsme alternativy. Nabízí se dolní nádraží, kam ostatně přesměrujeme autobusy v době, kdy bude KOME kvůli revitalizaci uzavřené,“ konstatoval ředitel.

V areálu KOME může parkovat až 60 autobusů. Dopravní podnik chystá jeho modernizaci.

Z Kouzelného městečka vyrážejí takzvané pendlbusy, které míří buď k Císařským lázním nebo na Divadelní náměstí. Konečnou určují průvodci podle toho, kde jim začíná prohlídkový okruh Karlovými Vary. Cena za pendlbus je zahrnutá v parkovném. „Podobné spoje budeme schopni vypravovat i z dolního nádraží,“ upřesnil Siřínek.

Parkoviště v centru Varů otevře v pondělí, rekonstrukci zdrželo počasí

Práce na revitalizaci KOME začnou na přelomu let 2026 a 2027. Nejvíc toho chce dopravní podnik stihnout na jaře příštího roku. „Vzhledem k podmínkám dotace musíme skončit do roku 2028,“ dodal Lukáš Siřínek.

Aby mohla revitalizace začít, potřebuje dopravní podnik přibližně 200 metrů čtverečních pozemků z majetku města. Ty mu radnice odprodá za cenu podle znaleckého posudku.

