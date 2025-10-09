Kdo nabídne víc? Karlovy Vary dají do licitace parkovací místa v lázních

Autor: ČTK, iDNES.cz
  13:32aktualizováno  13:32
Karlovy Vary nabídnou parkovací místa v lázeňské zóně formou licitace. Zájemci budou moci soutěžit o parkovací místo, pokud chtějí mít více než jedno. V první vlně se to bude týkat zhruba 90 z celkových více než 200 parkovacích míst v lázeňské zóně, která má striktní pravidla pro vjezd a parkování.

Pohled na lázeňské území Karlových Varů s dominantou hotelu Imperial. Společnost Transfer Europe Information by kromě výstavby pěti parkovacích domů vybudovala i systém automatických závor, které měly už v roce 2011 ohlídat vjezd řidičů do vnitřního lázeňského území. | foto:  Dan Materna, MAFRA

Podle náměstka primátorky města Martina Duška chce město soutěž na parkovací místa dokončit do konce roku.

„Město Karlovy Vary disponuje ve vnitřním lázeňském území zhruba 250 parkovacími místy. Za poslední dobu evidujeme velký zájem o ně a nezbývá nám nic jiného, než přistoupit k transparentnímu způsobu uzavírání nájemních smluv formou licitací. To znamená, že chceme parkovací místa, kdy má někdo více jak jedno, hotely a tak podobně, řešit formou licitace s tím, že naše představa je, že by bylo maximálně pět parkovacích míst pro jednu organizaci,“ řekl Dušek.

Parkovací domy ve Varech by mohl stavět a provozovat městský dopravní podnik

Podle městské vyhlášky platí zájemci za jedno vyhrazené parkovací místo v lázeňské zóně 36 tisíc korun ročně. To bude také vyvolávací cena, pokud někdo bude chtít více než jedno místo na parkování.

Hotely podle Duška někdy žádají i o 12 parkovacích míst pro své klienty. To by už nemělo být možné a město se bude snažit spíše vyhovět většímu počtu žadatelů. Smyslem nové formy přidělování vyhrazených parkovacích míst je zajistit spravedlivý a transparentní přístup lidem s trvalým bydlištěm či provozovnou ve vymezeném území.

Větší šanci na zaparkování by ale měli mít i rezidenti, tedy lidé, kteří v lázeňské zóně bydlí. Město chce parkování v Mariánskolázeňské ulici, zhruba od hotelu Plaza až po hotel Richmond, změnit na zónu se smíšeným parkováním.

Parkování pod drobnohledem. Do karlovarských ulic vyrazil monitorovací vůz

Kromě současné platby přes parkovací automat nebo aplikaci, kterou mohou využít návštěvníci, získají možnost parkování i místní obyvatelé, pokud se registrují a koupí si rezidenční kartu, která stojí od 480 korun ročně za jedno auto. Parkovací místo v této zóně ale nebude vyhrazené. Podobně už město zavedlo smíšené parkování pro rezidenty i návštěvníky na Čertově ostrově a v Tuhnicích.

