Dražší stání v centru města. Mariánské Lázně mění parkovací systém

Jitka Dolanská
  9:12aktualizováno  9:12
V Mariánských Lázních se mění systém parkování. V ulicích přibudou nové automaty a informační cedule, součástí změn bude také úprava dopravního značení. Parkovné se v některých částech města zvýší.

Zdražení parkování se dotkne centra Mariánských Lázní. | foto: Shutterstock

Cílem je víc respektovat lázeňské centrum, které se pyšní statutem klimatické lázně, a dostat automobily z ulic do parkovacího domu.

„Nový parkovací systém je v poslední fázi, aktuálně se programují parkovací automaty. Bude v nich možné platit korunami, eurem, kartou i prostřednictvím aplikace. Vše by mělo začít fungovat do konce března,“ popsal novinku mariánskolázeňský starosta Martin Hurajčík.

Kontroverze kolem autorství loga vyřešena, Mariánské Lázně zavádějí nový vizuál

V ulicích se objeví také informační cedule, které budou řidičům zobrazovat, kde je kolik parkovacích míst, jaká jsou obsazená a jaká volná. Součástí změn bude i úprava parkovného. V nejcennějším lázeňském území řidiči za hodinu parkování zaplatí padesát korun namísto dřívějších čtyřiceti.

„Nepřistoupili jsme k takovým částkám, jaké mají některá evropská města, kde není výjimkou, že řidič platí parkovné třeba čtyři eura za hodinu. Do takového extrému nepůjdeme, u nás je padesátikoruna v centru strop. Na druhou stranu cena v parkovacím domě, který leží dá se říct v centrální části města, se v tuto chvíli nemění. Budeme rádi, pokud budou lidé využívat spíš parkovací dům než ulici,“ řekl starosta.

Trolejbusová doprava v Mariánských Lázních nabrala dech, přibývá pasažérů

V parkovacím domě je aktuálně stojí hodinové stání vozu dvacet korun, denní parkovné přijde na 240 korun.

Změnou bude snížení počtu tarifních oblastí ze šesti na tři, vzniknout má také netarifní zóna v Tyršově ulici, která nabídne bezplatné parkování na tři hodiny. Využívat by ji měli zejména lidé, mířící do sportovních areálů.

