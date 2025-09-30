Na průtahu se bude jezdit pomaleji. Po skončení všech oprav sedmdesátkou

Autor: ČTK, iDNES.cz
  13:22aktualizováno  13:22
Na 70 kilometrů v hodině sjednotí Ředitelství silnic a dálnic maximální rychlost na celém průtahu Karlovými Vary. Stane se tak do konce roku poté, co správce komunikace dokončí opravy povrchů a další úpravy na hlavní karlovarské tranzitní tepně.
Na celém průtahu Karlovými Vary sjednotí Ředitelství silnic a dálnic maximální rychlost na 70 km/h.

Na celém průtahu Karlovými Vary sjednotí Ředitelství silnic a dálnic maximální rychlost na 70 km/h. | foto: MAFRA

Na celém průtahu Karlovými Vary sjednotí Ředitelství silnic a dálnic maximální rychlost na 70 km/h.
Na celém průtahu Karlovými Vary sjednotí Ředitelství silnic a dálnic maximální rychlost na 70 km/h.
Na celém průtahu Karlovými Vary sjednotí Ředitelství silnic a dálnic maximální rychlost na 70 km/h.
Na celém průtahu Karlovými Vary sjednotí Ředitelství silnic a dálnic maximální rychlost na 70 km/h.
5 fotografií

Důvodem ke sjednocení rychlosti v celém úseku průtahu je podle mluvčí ŘSD Kamily Zahálkové zvýšení bezpečnosti v některých jeho úsecích.

„Úprava připojovacího pruhu v Hybešově ulici byla už dokončena a řidiči jej mohou už využívat. Délka připojovacího pruhu, který byl velmi krátký, se prodloužila o 51 metrů,“ uvedla Zahálková.

Připojení na průtah městem bude v centru Karlových Varů delší a bezpečnější

Nájezd na průtah byl v těchto místech poměrně nebezpečný, připojovací pruh byl krátký a auta na průtahu přijížděla k místu připojení Hybešovy ulici ze zatáčky, takže neměla dostatečný čas najíždějící auta na průtah pustit. Úpravy nájezdu stály přes sedm milionů korun bez DPH.

Ke zvýšení bezpečnosti by měla přispět i změna dopravního značení, která přinese mimo jiné sjednocení maximální povolené rychlosti na průtahu na 70 kilometrů za hodinu. Dosud je v některých místech povolená vyšší rychlost, 80 kilometrů za hodinu.

Karlovy Vary se po průtahu městem dočkají možná i obchvatu, který odvede tranzitní dopravu mimo.
Skalní masiv nad silničním průtahem Karlovými Vary v Táborské ulici
Při tragické dopravní nehodě na karlovarském průtahu zemřel mladý řidič.
Na uzavřenou Hybešovu ulici upozorňují v centru Karlových Varů dopravní značky.
5 fotografií

„U této úpravy musíme počkat na dodávku dopravního značení a předpokládáme, že do konce roku by nové značky měly být osazeny,“ uvedla Zahálková.

Průtah jednou nebude stačit. Karlovy Vary dál podporují tunel pod městem

Do konce října by také měly být dokončeny práce na výměně povrchu. Provádí se v pěti postupných etapách, aby co nejméně práce omezovaly dopravu. I tak ale v současné době jízda po průtahu vyžaduje vyšší pozornost kvůli tomu, že se postupně uzavírají některé pruhy a sjezdy a nájezdy.

Kromě povrchu ŘSD mění i svodidla a opravuje odvodnění silnice. Celkem by opravy povrchu na průtahu Karlovými Vary měly stát přes 63 milionů korun bez DPH.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Praha v kapse! Tyhle mobilní aplikace umí šetřit čas, peníze i nervy. Znáte je všechny?

Zatímco dřív jste kvůli jízdence museli lovit drobáky po kapsách a doufat, že automat nezabliká „mimo provoz“, dnes stačí pár ťuknutí do displeje. Chcete si najít nejbližší kontejner, nahlásit výmol,...

500MWh: EVE Energy a CommVOLT podepisují strategickou dohodu, která podpoří energetickou transformaci Evropy

30. září 2025  15:33

V Doupovských horách se objevila vlčí smečka. Není jasné, jestli zde i žije

V oblasti vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku se objevila smečka vlků. Na její výskyt upozornil Újezdní úřad Hradiště obce a subjekty, které v okolí vojenského cvičiště...

30. září 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

O Nové Bazaly budou soutěžit čtyři zájemci, navrhují stadion pro 20 tisíc diváků

O projektování nového fotbalového stadionu na Bazalech mají zájem čtyři architektonické týmy. Termín pro podání přihlášek vypršel, výběrová porota zasedne koncem října. Město má ambici, aby takzvané...

30. září 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Města v Plzeňském kraji zaznamenávají letos větší zájem o voličské průkazy

Větší zájem o voličské průkazy než při minulých volbách zaznamenávají letos radnice měst v Plzeňském kraji. Podle pracovníků úřadů je to i tím, že víc žádostí...

30. září 2025  13:57,  aktualizováno  13:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zájem o voličské průkazy je na Vysočině vyšší než před čtyřmi lety

Zájem o voličské průkazy je letos na Vysočině vyšší než při sněmovních volbách v roce 2021. Jihlavský magistrát o ně do dnešních 12:00 požádalo 788 lidí, před...

30. září 2025  13:56,  aktualizováno  13:56

Stříbrné zakončení sezóny Adama Králíka

30. září 2025  15:22

Proč většina firem zatím s využitím AI nevítězí

30. září 2025  15:21

Kolín spustí hlasování o 18 nápadech na využití části rozpočtu města

Kolín ve středu spustí hlasování o návrzích na zlepšení života ve městě, na výběr je 18 nápadů. Do druhého ročníku participativního rozpočtu pod názvem Vylaď...

30. září 2025  13:36,  aktualizováno  13:36

Výstavba tramvajové trati u Muzea.

vydáno 30. září 2025  15:12

Firmy prohodily stavbu tunelů na D11, radioaktivní popílek nejspíš odtěží

Když dělníci na stavbě dálnice D11 u Trutnova v květnu narazili na radioaktivní popílek, zdálo se, že práce na budování tunelu Poříčí se zdrží jen o pár týdnů. Po čtyřech měsících se však silničáři...

30. září 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Elektrárna Štvanice

V rámci akce Poznej Vltavu byla zpřístupněna strojovna elekrárny. Pohle na turbinu.

vydáno 30. září 2025  15:11

V městském autobuse linky 136 došlo k potyčce a pobodání dvou cestujících, agresor byl policisty zadržen a hrozí mu doživotní vězení.

vydáno 30. září 2025  15:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.