Na průtahu se bude jezdit pomaleji. Po skončení všech oprav sedmdesátkou

Důvodem ke sjednocení rychlosti v celém úseku průtahu je podle mluvčí ŘSD Kamily Zahálkové zvýšení bezpečnosti v některých jeho úsecích.
„Úprava připojovacího pruhu v Hybešově ulici byla už dokončena a řidiči jej mohou už využívat. Délka připojovacího pruhu, který byl velmi krátký, se prodloužila o 51 metrů,“ uvedla Zahálková.
Připojení na průtah městem bude v centru Karlových Varů delší a bezpečnější
Nájezd na průtah byl v těchto místech poměrně nebezpečný, připojovací pruh byl krátký a auta na průtahu přijížděla k místu připojení Hybešovy ulici ze zatáčky, takže neměla dostatečný čas najíždějící auta na průtah pustit. Úpravy nájezdu stály přes sedm milionů korun bez DPH.
Ke zvýšení bezpečnosti by měla přispět i změna dopravního značení, která přinese mimo jiné sjednocení maximální povolené rychlosti na průtahu na 70 kilometrů za hodinu. Dosud je v některých místech povolená vyšší rychlost, 80 kilometrů za hodinu.
„U této úpravy musíme počkat na dodávku dopravního značení a předpokládáme, že do konce roku by nové značky měly být osazeny,“ uvedla Zahálková.
Průtah jednou nebude stačit. Karlovy Vary dál podporují tunel pod městem
Do konce října by také měly být dokončeny práce na výměně povrchu. Provádí se v pěti postupných etapách, aby co nejméně práce omezovaly dopravu. I tak ale v současné době jízda po průtahu vyžaduje vyšší pozornost kvůli tomu, že se postupně uzavírají některé pruhy a sjezdy a nájezdy.
Kromě povrchu ŘSD mění i svodidla a opravuje odvodnění silnice. Celkem by opravy povrchu na průtahu Karlovými Vary měly stát přes 63 milionů korun bez DPH.