Dočasná úleva v Mariánských Lázních. Rekonstrukce Hlavní třídy ještě nekončí

V Mariánských Lázních končí první fáze rekonstrukce Hlavní třídy. Příští rok se stavbaři do centra města vrátí. | foto: ČTK

„Firma pracuje s plným nasazením od rána do večera, dokonce i o víkendech, takže je předpoklad, že se termín dokončení stihne a že přes zimu budeme mít Hlavní standardně otevřenou,“ předestřel mariánskolázeňský starosta Martin Hurajčík, který se podle svých slov nejvíc obával toho, že před Vánoci už obalovny nepojedou a Hlavní tak přes zimu zůstane nedokončená.

Vysvětlil, že nejdůležitější dopravní tepna vedoucí do lázeňského centra byla ve velmi špatném stavu. „Podle sond, které jsme si nechali vloni udělat, byl ten stav téměř havarijní. Nedostatků byla celá řada, například v podloží byly velké kaverny,“ řekl s tím, že předpoklady se potvrdily. Dělníci navíc po odkrytí povrchu narazili na zbytky původního povrchu ulice i s částmi kolejnic, po kterých v Mariánských Lázních až do roku 1952 jezdily tramvaje.

Práce na Hlavní se dotkly kompletního profilu komunikace včetně všech podkladních vrstev, a to do více než metrové hloubky. „Chceme, aby se do nového povrchu nemuselo brzy zase sahat. Proto spolupracujeme se všemi správci sítí, jako je voda, plyn, elektrika a podobně,“ uvedl starosta.

Příští rok budou opravy pokračovat druhou etapou, od knihovny až téměř k poště. „Tady po dokončení budou změny vidět víc než v předcházejícím úseku. Dojde k vybudování zálivů s parkovacími místy, přibudou pítka a na straně se zástavbou i nová zeleň. Bude tam poměrně dost novinek. Druhá etapa s sebou nese i zásahy do propozic, do šířky chodníků či komunikace,“ předestřel starosta.

Práce by měly začít v červenci. Radnice chce mít na zahájení lázeňské sezony, které se tradičně koná druhý květnový víkend, město bez uzavírek. „I v červnu se konají některé významné kulturní akce. Proto se nám zdá začátek července jako ideální. Skončit bychom měli někdy v říjnu, nejdéle v listopadu,“ vysvětlil Hurajčík.

Objízdnými trasami budou opět Anglická a hlavně Ruská, projíždět se bude i některými bočními ulicemi. „Co se týče financí, předpoklad je, že by tato část Hlavní měla stát opět kolem 20 milionů korun, já odhaduji, že nanejvýš 23 milionů. Skutečnou cenu však ukáže až tendr,“ dodal starosta.