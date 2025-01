Silnice a stezky v kraji zkontroluje autonomní vozidlo. Odhalí i skryté nedostatky

Speciálními technologiemi vybavené vozidlo by mělo stát 24,25 milionu, přičemž 20 milionů z této částky by bylo financováno z Národního plánu obnovy, zbytek Karlovarským krajem. Žádost o dotaci odešle Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na Ministerstvo průmyslu a obchodu do konce týdne.

„Vozidlo bude jezdit po všech komunikacích, ať jsou to pěší stezky, cyklostezky, nebo silnice druhé a třetí třídy. Bude kompletně diagnostikovat vozovku, její infrastrukturu i příslušenství, svislé dopravní značky, svodidla, mosty a mostky, propustky a bude to zanášet do systému. My potom budeme mít daleko jednodušší práci při plánování rekonstrukcí, protože budeme mít každou detailní informaci o stavu komunikací v Karlovarském kraji,“ uvedl Hurajčík.

Technologie totiž umožňuje zjistit i nedostatky, které jsou očím skryté. „Inspektoři v současné době provádějí v zákonem stanovených termínech pouze vizuální kontrolu komunikace,“ uvedl Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje.

Autonomní vozidlo, které chce kraj pořídit, ovšem dokáže naskenovat také podloží komunikace, odhalí tak i skryté anomálie. Správce komunikací počítá s tím, že technologií osadí elektromobil. „Možnost detailní diagnostiky silnic chceme nabídnout i městům a obcím,“ doplnil Šlachta.

Podle náměstka Hurajčíka by se vozidlo nejprve pohybovalo v autonomním režimu bez řidiče pouze na cyklostezkách. „Auto sice dokáže jezdit i v takzvaném režimu level čtyři, ale tam jsme zatím v rozporu s legislativou, protože Česká republika nemá potřebnou legislativu pro tento level řízení autonomních vozidel. Nicméně bych velmi rád ve spolupráci v ministerstvem dopravy vytvořil jakýsi pilotní projekt, který by tuto technologii pomohl rozšířit,“ uvedl.

Po krajských silnicích druhé a třetí třídy by se tak vozidlo pohybovalo pouze s řidičem. Na cyklostezkách by mohlo stav vozovky monitorovat autonomně, ale vždy pod dozorem vzdáleného dispečera, který nad ním bude moci kdykoliv převzít kontrolu a řídit ho na dálku s tím, že bude moct měnit jeho trasu a určovat jeho pohyb nebo cíle.

Vozidlo se při snímání stavu komunikace pohybuje pomalou rychlostí, nejčastěji mezi pěti a sedmi kilometry v hodině. Pro svou práci potřebuje připojení do 5G sítě. Podobná auta, která vyhodnocují stav komunikací, jezdí například ve Francii nebo v Německu.