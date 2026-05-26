Na Chebsku motoristé jezdí po nové silnici, oprava skončila ještě před termínem

Podle Martina Hurajčíka, náměstka hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství, se začalo pracovat začátkem loňského března, od letošního 5. května je úsek plně průjezdný v režimu předběžného užívání.
Akci, která zahrnovala sanaci a úpravu podloží, vybudování nové skladby komunikace, změnu napojení okolních komunikací, modernizaci křižovatky, odvodnění a výsadbu nové zeleně v okolí, se tak podařilo předat ještě před avizovaným termínem dokončení.
Nová silnice představuje důležité dopravní spojení. Slouží místním obyvatelům i projíždějícím řidičům, kteří komunikaci využívají při každodenních cestách za prací, službami či dalšími cíli v okolí, a zlepšuje dopravní dostupnost této části regionu.
Po dokončení stavby dostala nový povrch také silnice v úseku Horní Kramolín – Služetín, která po dobu uzavírky sloužila jako objízdná trasa.
Zhotovitelem je společnost ROADFIN STAVBY, celkové náklady jsou bezmála 71 milionů korun včetně DPH. Na projekt se podařilo získat takřka šedesátimilionovou dotaci z prostředků Evropské unie, zbylou částku hradil Karlovarský kraj.
