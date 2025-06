Dopravní komplikace na celé léto. Historické centrum Chebu je rozkopané

Řidiče, vyjíždějící z náměstí Krále Jiřího, vede objížďka okolo bývalé pošty v dolní části náměstí do Jakubské, následně do Růžové a přes Jánské náměstí do Cechovní, kde se pod kašnou řidiči napojí zpět na Kamennou. Následně bude možné odbočit vlevo do Křižovnické nebo vpravo do Smetanovy.

V přímém směru se na opravách Kamenné už několik týdnů pracuje. Vedle křižovatky vzniká rovněž nová retenční nádrž na dešťovou vodu. Tu město buduje proto, aby ochránila tok řeky před velkým množstvím vody při přívalových deštích. Práce na přeložce teplovodu a úpravy křižovatky ve spodní části Kamenné potrvají shodně do konce září. Poté se část Kamenné a most přes Ohři pro dopravu otevřou.

„Stavba přinesla významné dopravní omezení,“ přiznal zástupce chebského starosty Pavel Pagáč. „Snažíme se domluvit se zhotovitelem na takovém harmonogramu oprav, aby problémy v dopravě byly co nejmenší. I vzhledem ke kulturním akcím, které letos město chystá. Například festival dechových orchestrů FIJO nebo Valdštejnské slavnosti, které se tradičně konají koncem prázdnin,“ řekl Pagáč.

Podle jeho slov přijde celková rekonstrukce Kamenné ulice od náměstí Krále Jiřího až k Americkému mostu na více než 58 milionů korun bez daně.

Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace, přilehlých chodníků a dalších zpevněných ploch. V celé délce rekonstruovaného úseku firma položí i novou dešťovou kanalizaci, která bude ústit do nové retenční nádrže u pobřežní zdi.

„Vzhledem k tomu, že jsme v historickém centru, dostane celá ulice nový dlážděný povrch. Nově se bude dláždit i křižovatka u Amerického mostu, na níž je dosud asfalt. Kamenná zůstane až ke křižovatce i nadále jednosměrná, automobily budou smět jezdit jen ve směru od náměstí. V rámci stavby by na silnici měl vzniknout nový cyklopruh,“ doplnil Pagáč.

Lokalita okolo Kamenné ulice patří k nejstarším osídleným místům v Chebu. Odkrytý prostor pod povrchem proto budou vždy zkoumat nejprve archeologové. Prameny zmiňují, že už přibližně v roce 1270 byl vedle řeky Ohře založen Bratrstvem sv. Ducha špitál, jehož správu následně převzal řád Křižovníků s červenou hvězdou.

Křižovníci také vystavěli na místě starého klášterního kostela v roce 1414 novou sakrální budovu, kostel sv. Bartoloměje. Ten stojí v těsném sousedství křižovatky Kamenné a Křižovnické dosud.