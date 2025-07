Na náhradní autobusovou dopravu byli cestující odkázáni od dubna letošního roku. Práce, které zbývá dokončit, zajistí podle mluvčího Správy železnic (SŽ) Dušana Gavendy železničáři už za provozu.

„Některé práce včetně odklízení zařízení staveniště budou stavbaři kolem trati dokončovat ještě i poté, co se na trať dnes (v pátek) navečer vrátí vlaky. S omezením dopravy už se ale nepočítá s výjimkou následujícího jara, kdy s odstupem proběhne během několika dní finální podbití kolejí, a celá oprava tím bude definitivně ukončena,“ uvedl mluvčí.

Podle informací na webu Českých drah, které trať obsluhují svými vlaky, potrvá výluka do pátečních 17:30.

Modernizace úseku mezi Perninkem a Horní Blatnou, která stála 115 milionů korun, navazovala na loňskou první etapu, kdy SŽ kompletně modernizovala trať mezi Perninkem a Novými Hamry. Rekonstrukce úseku vyšla na 325 milionů korun.

Mezi Perninkem a Horní Blatnou byly podle Gavendy vyměněny kolejnice, pražce i štěrkové lože. S tím souvisela i oprava tří přejezdových konstrukcí, několika mostních objektů a také nástupišť v Perninku i Horní Blatné. Obnoveno bylo i odvodnění celé trati.

První etapa se na rozdíl od té druhé protáhla i prodražila, z původního termínu dokončení v polovině loňského listopadu se termín dvakrát o dva týdny odložil. Vlaky se na koleje vrátily 13. prosince. Celkové náklady byly 324,9 milionu korun, přičemž podle sdělení mluvčího při zahájení oprav měla modernizace trati stát 283 milionů. Zvýšení ceny i prodloužení termínů způsobily vícepráce.

V úseku mezi Novými Hamry a Perninkem byly vyměněny přejezdové konstrukce na přejezdech v Tisové, u zastávky Nejdek-Sejfy a na dalších úsecích mezi Oldřichovem a Perninkem. Železniční viadukt v Perninku je po sanaci. Stavbaři také upravili tři vlakové zastávky, nová nástupiště vznikla v zastávkách Nejdek-Tisová, Nejdek-Sejfy a Nejdek-Oldřichov.

Horská část železnice z Karlových Varů do Potůčků, respektive do německého příhraničního města Johanngeorgenstadt je v úseku od Nejdku druhou nejvýše položenou tratí v Česku. Nazývá se Krušnohorský semmering a byla dokončena v roce 1899. Z Nejdku přes Nové Hamry do Perninku projíždí vlak třemi tunely a takzvanou novohamerskou smyčkou a překonává na 15 kilometrech výškový rozdíl 360 metrů, kdy se dostane až do nadmořské výšky 915 metrů.