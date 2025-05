Pozor, labutě! varuje řidiče značka. Zákon ji nezná, kde se vzala, je záhadou

Tito ptáci na rybníku hnízdí a čas od času převádějí potomstvo přes cestu z jedné nádrže do druhé. Vedle klasického trojúhelníku s bílým středem a červeným rámováním nechybí ani bílá dodatková tabulka, na obou značkách jsou vyobrazeny labutě.

„O takové značce nic nevím,“ řekl františkolázeňský místostarosta Otakar Skala, kterého redakce kontaktovala vzhledem k tomu, že silnice je v intravilánu města. Novinka je to i pro správce komunikace. Ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jiří Šlachta po zhlédnutí fotografií konstatoval, že dopravní značení je zde umístěno bez povolení.

„Nevíme o tom my, nevědí o tom na Městském úřadě v Chebu. Žádný úřad to nepovolil, v podstatě je to černá stavba. Pokusíme se zjistit, kdo to značení k silnici umístil,“ uvedl Šlachta s tím, že správce komunikace se ke značce zatím bude chovat jako k reklamě u silnice, což znamená, že se bude snažit vyhledat majitele a povede s ním diskuzi o odstranění.

„Na druhou stranu je značení za svodidly, takže provozu nepřekáží. A pokud se podaří majiteli zajistit nějaké povolení, tak by tam mohlo být. Ale podotýkám, že tato značka nesplňuje žádné normy, je to v podstatě spíš taková legrace,“ předeslal ředitel Šlachta. Připustil, že k jejímu odstranění by mohlo dojít až v době, kdy pomine nebezpečí srážky s labutěmi, které zde vyvádějí mladé.

„O tom nic nevím, já tam tu značku nedal,“ odmítl myšlenku, že by snad o novince na silnici u Seníků cokoli věděl, dobrovolný ochránce životního prostředí Petr Švehla z Františkových Lázní. Ten se o ochranu labutí a dalších zvířat v okolí živě zajímá. „Ale kvituji, že si někdo dal tu práci a upozornil projíždějící řidiče na nebezpečí, které je na silnici mezi dvěma rybníky může potkat,“ dodal.

Frekventovaná komunikace, která odbočuje ze silnice I/21 Cheb – Vojtanov směrem na františkolázeňskou část Seníky, je hlavní dopravní tepnou mezi Chebem a městem Luby. Jezdí po ní rovněž všichni ti, kteří míří z Chebu do měst Skalná a Plesná.