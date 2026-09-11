Dostavba ZUŠ v Ostrově bude stát 142,5 milionu, skončí v létě 2028

Dostavba Základní umělecké školy (ZUŠ) v Ostrově na Karlovarsku bude stát 142,5 milionu korun bez DPH. Začít by měla letos na podzim a skončit v létě 2028. Radnice vybrala jako zhotovitele dostavby firmu Swietelsky stavební, která nabídla nejnižší cenu ze čtyř podaných nabídek. Na tiskové konferenci o tom dnes novináře informoval starosta Pavel Čekan (nez., zvolen za Místní).
Stavba bude podle starosty většinově financovaná z rozpočtu města. V něm na to bylo pro letošek připraveno pět milionů korun a letos v dubnu zastupitelé schválili doplnění dalších 30 milionů.
Práce by podle Čekana mohly začít v říjnu, po podpisu smlouvy a předání staveniště. Zbytek částky bude rozložen do následujících dvou rozpočtových období. Ostrov získal i dotaci 13 milionů z evropského Integrovaného regionálního operačního programu.
Město dostavbu ZUŠ, kterou navštěvuje ve spoustě hudebních, tanečních a výtvarných oborů 800 dětí z Ostrova i okolí, chystá několik let. Od roku 2020 se do dílčích úprav současných budov investovalo téměř devět milionů. Projekt dostavby vzešel po konzultacích s ředitelkou školy Irenou Konývkovou a s jejími 30 pedagogy.
Je v něm navržen multifunkční sál s kapacitou 130 diváků, který umožní nejen pořádání koncertů, ale také nabídne místo pro semináře, workshopy nebo zkoušky větších hudebních těles, například orchestrů. Nyní má ZUŠ k dispozici jen malý sál s kapacitou 40 lidí včetně účinkujících. Vzniknout by měly také tři specializované učebny literárně-dramatického oboru a dvě nové učebny tanečního oboru o rozloze 70 a 120 metrů čtverečních.
Stavba propojí dvě současné budovy a bude i pod úrovní terénu. Součástí projektu je i výsadba nové zeleně a zvelebení okolí. Od dubna se podle starosty pracuje na přeložce topení, vody, kanalizace, sdělovacích kabelů a optiky.
V Ostrově žije zhruba 16.000 obyvatel, je čtvrtým největším městem Karlovarského kraje. Město ročně hospodaří s rozpočtem přibližně půl miliardy korun, zhruba třetina míří na investice.