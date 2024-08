Karlovarský kraj i letos přispěje začínajícím podnikatelům až 200 tisíc

„Žadatelé o dotaci, kteří nepodnikají déle než dva roky, mohou získat na svůj projekt až 80 procent nákladů. V případě, že jejich podnikání netrvá déle než tři roky, je podíl dotace 70 procent. Finanční prostředky bude možné využít na úhradu investičních i neinvestičních nákladů. Podnikatel, který obdrží dotaci, musí udržet své podnikání minimálně rok nebo dva roky po vyúčtování dotace, dle jeho stáří,“ vysvětlila Romana Černíková z Karlovarské agentury rozvoje podnikání (KARP).

Podle jejích slov mohou o podporu formou voucheru žádat podnikající fyzické osoby a mikropodniky s maximálně deseti zaměstnanci a stářím firmy do tří let od zápisu do živnostenského či obchodního rejstříku. „Žádat mohou také fyzické osoby, které si zapíší novou činnost do živnostenského rejstříku, vázanou na podávaný projekt. To je novinka pro rok 2024,“ doplnila Černíková.

Podle Vlastimila Veselého, ředitele KARP, program reaguje na dlouhodobou poptávku začínajících podnikatelů v regionu, kteří obvykle nepotřebují vysoké částky pro start své samostatné činnosti. „Minulý rok byl program spuštěn poprvé a měl obrovský úspěch. Velký zájem ze strany podnikatelů očekáváme i letos,“ predikoval Veselý.

Zkušenost s programem má například podnikatel Patrice Marek, který se zabývá statistikou a poradenstvím. Peníze vloni využil na nákup techniky. „Podnikání mám jako vedlejší činnost. Předkládal jsem projekt za nějakých 150 tisíc a čerpal jsem 70 procent. Pomohlo mi to, jsem spokojený,“ řekl.

Jak správně požádat poradí v září seminář

Podporu kraje uvítal i čerstvý podnikatel Jan Šugar. „Rozpočet mého biologického projektu byl asi 200 tisíc, dostal jsem na něj 80 procent, tedy 160 tisíc. Nakoupil jsem různé nezbytnosti do laboratoře, od zařízení pro sterilizaci nástrojů až po nějaké laboratorní sklo, regály a další potřebné komponenty. Bylo toho hodně. Trochu jsem se zapotil v červnu, když jsem pracoval na vyúčtování,“ přiznal se smíchem Jan Šugar, který na dotačním programu oceňuje i to, že lidé si na něm mohou vyzkoušet, jak takovou dotaci získat. A také zjistí, jak ji správně vyúčtovat. „Jsou to takové zkušenosti do budoucna,“ poznamenal.

Peníze z dotačního titulu využil také Michal Hnátík. „Papírování bylo trošku složitější, ale zvládli jsme to a spokojenost. Nakoupili jsme ekologické nářadí na baterky, takže teď nabíjíme na firmě a na stavby už s sebou nemusíme vozit žádný benzín nebo naftu,“ uvedl.

Podmínky programu se všemi potřebnými přílohami jsou k dispozici na webu kraje. Žádosti bude možné podávat elektronicky od 10. do 16. září. Pro všechny zájemce bude KARP pořádat 3. září od 9 do 11 hodin seminář v prostorech Podnikatelského inkubátoru Kanov v Karlových Varech. Přítomným představí zástupci agentury správný postup při vyplňování žádosti, novinky pro letošní ročník a také nejčastější chyby, které žadatelé dělají.