V Doubravě u Aše vznikají nové lázně, místní sázejí na léčivou minerálku

Uprostřed upraveného parčíku protkaného cestičkami stojí menší kolonáda. Opodál zve k návštěvě altán, který chrání místní léčivou minerálku a ve své pramenné míse ji nabízí k osvěžení. Nechybí lázeňský dům, prodejna suvenýrů a kulatých oplatek. Tak nějak by v budoucnu okolí pramene v Doubravě mohlo vypadat.

„Zatím poslední hodnocení prokázalo, že náš pramen je v pořádku a že má parametry přírodního léčivého zdroje. Teď se město obrátí na hydrogeology, aby udělali tříměsíční čerpací zkoušku. Následovat bude kompletní rozbor minerální vody. A od výsledků se pak odpíchneme a začneme dělat další kroky pro to, aby se z minerálního pramene v Doubravě stal oficiální léčivý zdroj,“ předestřel další postup manažer pro oblast cestovního ruchu ašské radnice Zdeněk Soukup.

Ten věří, že čerpací zkouška by se mohla zahájit už v průběhu příštího měsíce. Zastupitelé v Aši, pod níž Doubrava patří, už z městského rozpočtu uvolnili na hydrodynamické zkoušky a komplexní chemickou analýzu vody 650 tisíc korun. Vyvrcholením celého procesu by mělo být povolení využívat přírodní zdroj v Doubravě jako léčivý.

„Kromě toho se chceme zaměřit i na klima v této oblasti. Protože naše měřicí meteostanice ukazují, že ovzduší, které tu máme, je skutečně unikátní. Kvůli takovému vzduchu lidé jezdí do klimatických lázní,“ řekl Soukup s tím, že využitý potenciál místa povede ke zvýšení cestovního ruchu a rozvoji celé lokality.

„Na výsledky měření vody a vzduchu chceme navázat velkým přeshraničním projektem, který bude řešit v blízkých saských lázních Bad Elster rozšíření a protažení terapeutické krajiny přes státní hranice až do Doubravy a jejího okolí. Pro nás by to znamenalo tuto lokalitu upravit, implementovat do ní zajímavé krajinné prvky, obnovit historické cesty a vybudovat různá zastavení. Například Kneippovy chodníčky a podobně. Vzniknout by mělo kultivované lázeňské území, které na saské lázně naváže,“ podotkl.

Do projektu vstoupila také městská společnost Ašské lesy. Plánuje pro minerální pramen v Doubravě vyrobit limitovanou sérii lázeňských pítek. Série pohárků pro pitnou kúru, které budou mít jedinečný design, by měla propagovat pramen na obou stranách hranice, ale i v českém nebo německém vnitrozemí. Na návrzích pracuje ašská výtvarnice Soňa Pešková.

„Kromě pohárků připravujeme celou řadu dalších propagačních materiálů. Ale nejprve musíme počkat, jak dopadne administrativa. Jakmile město rozhodne, že je třeba dát prameni důstojnější podobu, že se zde dobuduje nějaké zázemí, parkoviště a tak podobně, tak se k tomu připojíme,“ ujistil jednatel společnosti Ašské lesy Jiří Červenka.

Minerální pramen vyvěrá u potoka Bílý Halštrov už od nepaměti. Podle záznamů jej místní využívali například při srdečních a oběhových onemocněních, při chorobách pohybového aparátu, osvědčil se i při léčbě onemocnění ledvin a močových cest. V roce 1972 byl nad výběrem postavený altán.

První důkladnější průzkum jeho vody se uskutečnil v roce 2008. Výsledky ukázaly, že pramen má významné léčebné účinky. Následujícího roku byl pramen v Doubravě slavnostně vysvěcen pravoslavným arcibiskupem a metropolitou Kryštofem a získal rovněž nové jméno – Pramen století.