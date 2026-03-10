Při výcviku v Doupově zemřel voják, podle policie může jít o sebevraždu

V Doupovských horách zemřel v pondělí jeden z příslušníků žatecké posádky. Případem se zabývá vojenská policie. Prvotní informace naznačují, že voják spáchal sebevraždu. V Doupovských horách mají české ozbrojené síly výcvikový prostor Hradiště, kde se už více než týden koná velké cvičení 4. brigády rychlého nasazení.
O případu informoval server Aktuálně.cz, kterému informaci potvrdil mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.

„V odpoledních hodinách došlo během střeleckého výcviku ve Vojenském výcvikovém prostoru Hradiště k úmrtí vojáka z povolání. Objasňování příčin události je v gesci kriminální služby Vojenské policie,“ sdělil serveru Holas.

Zraněného studenta poslaly zdravotnice spát do chatky. Za smrt při výcviku padly podmínky

Mluvčí kriminální služby Vojenské policie Nikola Rimkevič Hájková nechtěla být podle serveru vzhledem k počáteční fázi prověřování příliš konkrétní, nicméně naznačila, že voják si smrt způsobil sám. „Prvotní informace naznačují, že se jednalo o sebevraždu,“ cituje ji Aktuálně.cz.

Žatecký 41. mechanizovaný prapor před cvičením na svém facebookovém profilu napsal, že posádku čekají bojové střelby čet a také odborně-taktické cvičení roty logistiky, které prověří připravenost vojáků i techniky v reálných podmínkách výcviku.

Podobný případ se podle serveru stal v srpnu 2012, vojáci tehdy našli mrtvého kolegu na střelnici ve výcvikovém prostoru Libavá. Vyšetřování Vojenské policie poté ukázalo, že smrt osmatřicetiletého četaře ze 71. mechanizovaného praporu z Hranic na Moravě nikdo nezavinil a že to byla sebevražda.

