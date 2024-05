Nová sezona v historickém dole Mauritius lidi opět přenese do 16. století

Podle vedoucí abertamského muzea a infocentra Lenky Löfflerové je o exkurze každoročně velký zájem. „Jedná se o unikátní prohlídky, při kterých lidé sejdou po schodišti zaraženém do hlavní těžební jámy a navštíví štolu Kryštof, jež se nachází zhruba patnáct metrů pod povrchem a je jednou z nejstarších štol dolu. Dochovala se v původním stavu a je to v podstatě učebnice ražby důlních děl a dobývacích metod používaných od 16. do 20. století,“ uvedla Löfflerová.

Hlavní atrakcí je poté ohromná dobývací komora o délce šedesát pět metrů, šířce čtyři až devět metrů a výšce místy až dvacet pět metrů. „V podstatě by se do ní vešel celý náš abertamský kostel,“ přiblížila.

Návštěvníci prohlídek získají jasnou představu, co práce horníků obnáší. V rámci exkurze uvidí úseky ražené ručně pomocí želízka a mlátku i části rozšiřované sázením ohněm. „Mauritius je zaniklé důlní dílo, musí se tedy dodržovat určitá opatření, lidé jdou na prohlídku vybaveni helmami, gumovkami, pláštěnkami. Je to pro ně i správné dobrodružství,“ podotkla Löfflerová.

Kromě turistů láká cínový důl také studenty. V uplynulých dnech si ho přijeli prohlédnout studenti Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. „Z prohlídky byli doslova unešeni,“ potvrdila vedoucí.

Slavnostní zahájení sezony 4. května připravují Abertamy společně se Spolkem přátel dolu svatý Mauritius. Připravili bohatý program, včetně průvodu hornických spolků a požehnání sezoně, o které se postará farář Krzysztof Dedek. Nebude chybět ani hudební doprovod dětí ze ZUŠ Ostrov či koncert kapely zPETky.

Lidi v září vystřídají netopýři

Sezona prohlídek dolu Mauritius je letos v Abertamech naplánovaná až do konce září. „Poté návštěvníky exkurzí vystřídají netopýři. Důl je jejich rozsáhlým zimovištěm, z toho důvodu je sezona exkurzí takto orámována. Povolený počet osob na prohlídku je čtrnáct lidí. V sezoně každý den odbavíme pět prohlídek,“ upřesnila Löfflerová. Proto je ideální, když si lidé zarezervují termín na webu dulmauritius.cz. Díky tomu pak mají jistotu, že se na ně dostane.

Město Abertamy kromě prohlídek dolu Mauritius nabízí i řadu dalších expozic v místním nově otevřeném muzeu, jehož výstavba byla financována v rámci přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

„Přibližuje například informace o abertamském podzemí, které je velice rozsáhlé. Jen štol a šachet po dolování uranu je pod městem přes padesát kilometrů. Při návštěvě muzea se lidé dozvědí také další zajímavosti o těžbě stříbra, cínu a uranu, a to nejen v samotné hornické expozici, ale i ve Stroji času, jenž je multimediální součástí hornické expozice muzea,“ láká vedoucí.

K Abertamům neodmyslitelně patří také rukavičkářský průmysl. Ani na něj muzeum nezapomíná a připravilo samostatnou rukavičkářskou expozici. „Existovalo zde třicet pět firem a místní rukavičkářský průmysl zaměstnával za první republiky přes jedenáct tisíc lidí. Zvlášť dvacátá a třicátá léta minulého století byla asi tou nejslavnější érou města. Návštěvníci se tedy dozvědí spoustu informací i z této části historie Abertam,“ podotkla vedoucí.

S rukavičkářským průmyslem souvisí i vila Felicitas, která patřila významné rukavičkářské rodině Zenkerů. I tu budou moci letos zájemci navštívit.

„Vilu jsme získali do majetku města od Karlovarského kraje, za což jsme moc rádi. Prohlídky tohoto unikátního objektu začnou koncem června či začátkem července. Lidé se vše dozvědí na webu města,“ uzavřela Renata Mrňková, starostka Abertam.