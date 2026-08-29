Dvoudenní chebský Letecký den láká na Šonku, letoun mustang i akrobaty

Na chebském letišti začal dnes prvním dnem Letecký den. Dnes i v neděli nabídne historická i moderní letadla, akrobatická vystoupení i další doprovodný program. Na letištní ploše i ve vzduchu budou k vidění i některé unikátní historické stroje, řekl dnes ČTK mluvčí akce Lukáš Vavřík.
"Máme tady zhruba málo přes 20 vystoupení. Určitě hlavními body budou Corsair Devotion letadlo, potom akrobatická skupina Flying Bulls Aerobatics Team. Představí se tady i Martin Čonka, rovnou na dvou strojích, a to na jeho akrobatické Extře 300 SR a potom na zbrusu novém Zlínu Z242L. Dále tady máme velmi krásný letoun Mustang P51D Excalibur," popsal některé unikátní stroje Vavřík.
Tradice leteckých dnů v Chebu sahá do 20. let minulého století, kdy tam sídlilo Vojenské letecké učiliště a k obloze mířili nejlepší letci tehdejší doby, dvoudenní formát měla akce už tenkrát. Hlavní hvězdou programu je Martin Šonka, mezinárodně uznávaný akrobatický pilot a vítěz série Red Bull Air Race. Velkým lákadlem bude ukázka stroje, který zásadně formoval vývoj vzdušných bojů nad Evropou, kterým je legendární americký stíhač z druhé světové války P-51D Mustang z roku 1945.
Do Chebu se vrací i otec a syn Ralf a Nico Niebergallovi, kteří na italských SIAI Marchetti SF.260, přezdívaných Létající ferrari, předvedou precizní formační akrobacii i své ikonické vykreslení srdce na obloze. Areál doplňují i zábavní atrakce pro nejmenší i dospělé návštěvníky a stánky partnerů.