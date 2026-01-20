Kyselka opravuje střechu školy, práce přizpůsobuje potřebám tisíců netopýrů

Oprava školy v Kyselce, do které chodí přibližně 120 žáků, potrvá do konce května. Práce na střeše a krovu ale firma podle Labíka dokončí už v březnu. Od dubna se totiž do půdních prostorů vrací netopýři.
„To už by střecha měla být hotová. Projekt ale počítá i s komplikacemi, třeba kvůli počasí, a je v něm přesně stanoveno, jak případně oddělit staveniště a klidovou část pro netopýry,“ popsal Labík.
Odborníci loni zmapovali místa, kudy netopýři na půdu školy přilétají. Projekt také přesně určuje velikost otvorů a počítá s přistávacími ploškami u nich. „Ty vstupy do střechy nesmí být moc velké, aby se tam třeba nedostali i ptáci. Přizpůsobujeme jim i interiér. Oni visí na prkenném podbití střechy, na trámcích a měly by se tam kvůli nim přidávat i nějaké latě, aby měli komfort a dostatek místa,“ uvedl starosta.
Výměnu střechu provází i částečná oprava fasády. Obec má sice podle Labíka zpracovaný projekt na celkovou opravu pláště budovy, na tu ale nemá peníze.
„Proto nyní využijeme lešení a opraví se alespoň ty horní štítové části a římsy, které jsou u střechy,“ řekl. Fasádu školy by obec chtěla v budoucnosti nechat opravit po etapách, aby se práce rozložily na několik let.
Projekt na novou střechu dokončila obec na přelomu let 2024 a 2025, stál zhruba 150.000 korun. Rekonstrukce vyjde obecní rozpočet na 4,5 milionu, přičemž 600.000 uhradí dotace Karlovarského kraje z programu na rozvoj venkova.
„Máme požádáno i o dvě dotace z ministerstva pro místní rozvoj, ale tam to pravděpodobně nedopadne a nebudou Kyselce přiděleny. Zbylou částku proto obec uhradí z vlastních zdrojů,“ uvedl starosta. Kyselka s přibližně 840 obyvateli hospodaří s ročním rozpočtem kolem 32 milionů korun ročně.
Stavební firmu obec soutěžila nadvakrát, v prvním kole se do výběrového řízení nepřihlásil nikdo. Firma vzešla až z druhého kola, kde byly zájemci čtyři.
Nedaleko Kyselky, v její místní části Radošov, opravuje Karlovarský kraj za 30 milionů plášť budovy domova pro lidi se zdravotním postižením. I tam se harmonogram prací a podoba střechy musely přizpůsobit životnímu rytmu populace netopýra, která tam žije.
27. srpna 2018