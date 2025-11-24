SUAS zvýší cenu tepla až o 11 procent, garantuje ji ale i pro rok 2027

Pro topnou sezonu roku 2026 zvýší skupina Sokolovská uhelná a SUAS Group cenu vyrobeného tepla pro konečné spotřebitele v regionu o deset až 11 procent. Ve stejné výši ji ale zachová i pro rok 2027. Společnost to v pondělí uvedla v tiskové zprávě.
Elektrárna ETI Tisová

Elektrárna ETI Tisová | foto: Martin Stolař, MAFRA

Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group
Lom Jiří společnosti Sokolovská uhelná
Energetický komplex ve Vřesové na Sokolovsku. Jeho součástí je například...
Na Sokolovsku se cena vyrobeného tepla na úrovni konečných spotřebitelů navýší o 11 procent, na Karlovarsku do deseti procent, v případě domácností do pěti procent.

Skupina, která je v přechodu od uhelné ekonomiky k jiných formám podnikání, tento krok prezentuje jako vstřícný s tím, že v roce 2027 navýší cenu maximálně o inflaci.

Města a výrobce tepla chtějí spojit síly, odklon od uhlí přijde na miliardu

„Dlouhodobě dorovnáváme cenu tepla v kraji a prohlubujeme tím vlastní provozní ztrátu. Podle nezávislého auditu, který jsme si nechali zpracovat, bychom správně měli cenu výroby tepla za jeden gigajoule držet významně výš. Uvědomujeme si ale, že žijeme v regionu s velkým množstvím sociálně slabých domácností, pro které by to byl neúnosný náklad. Snažíme se tedy najít rozumnou cestu, jak držet naši ztrátu v přijatelné rovině, nikoliv generovat zisk, a zároveň nabízet dodávky tepla za cenově dostupných podmínek. Vytváříme tak podmínky pro zahájenou transformaci teplárenství v regionu a odklon od uhlí,“ uvedl předseda představenstva skupiny Sokolovská uhelná Martin Čermák.

„Jednáme s provozovateli rozvodných soustav, aby ani na jejich straně nedocházelo k navyšování nákladů na dodávky koncovým zákazníkům,“ řekl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS Group.

Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group
Lom Jiří společnosti Sokolovská uhelná
Energetický komplex ve Vřesové na Sokolovsku. Jeho součástí je například paroplynová elektrárna, teplárna a další provozy.
Jak uvedl jednatel společnosti Sokolovská bytová Erik Klimeš po započtení navýšení ceny tepla od výrobce a našich nejnutnějších nákladů se cena pro konečného spotřebitele v Sokolově zvýší nanejvýš do 11 procent.

Komplex ve Vřesové i Elektrárna Tisová dodávají teplo odběratelům, kterými jsou mimo jiné společnosti Karel Holoubek – Trade Group, odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary, Sokolovská bytová, Teplo Chodov, Služby města Březová, Tebyt Bukovany a Citice, Hatespo v Habartově nebo Teplárenská NS. Oba uvedené zdroje zásobují teplem celkem 52 tisíc domácností v Karlovarském kraji, školy a školky, nemocnice i podniky.

Trumpovy dekrety poslaly projekt reaktoru na Sokolovsku prozatím k ledu

Ceny tepla, které Sokolovská uhelná a SUAS GROUP vyrábí zatím převážně ze spalování uhlí, rostly v posledních letech více. Z roku 2024 na 2025 stoupla cena tepla pro Karlovarsko, Chodov, Nové Sedlo a Vintířov o více než 14 procent.

Ceny rostly ale už během roku 2024, takže celkové navýšení cen dosáhlo meziročně téměř 50 procent. V Sokolově stoupla cena tepla z elektrárny SUAS v Tisové od Nového roku 2025 na 1153,60 Kč za GJ, což představovalo navýšení o 17,71 procenta proti roku 2024. V předchozím roce to bylo ještě výrazně více.

Hospodaření SUAS GROUP v loňském roce skončilo výrazně nižším ziskem

Do ceny výroby tepla se promítá zejména náklad na emisní povolenky, který tvoří více než 40 procent. Dále zahrnuje náklady na provoz technologie včetně odpisů, náklady spojené s dopravou a úpravou uhlí, osobní náklady a poplatky z vydobytého nerostu. Do celkové ceny se musí promítnout i daň z nemovitosti, například v obci Vřesová došlo k navýšení daně na nejvyšší koeficient pět.

Skupina firem Sokolovské uhelné skončila v roce 2024 ve ztrátě téměř 2,2 miliardy korun. V roce 2023 byla v zisku 885 milionů korun. Sesterské SUAS Group loni klesl zisk z 287 milionů na 22 milionů korun.

