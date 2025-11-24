Na Sokolovsku se cena vyrobeného tepla na úrovni konečných spotřebitelů navýší o 11 procent, na Karlovarsku do deseti procent, v případě domácností do pěti procent.
Skupina, která je v přechodu od uhelné ekonomiky k jiných formám podnikání, tento krok prezentuje jako vstřícný s tím, že v roce 2027 navýší cenu maximálně o inflaci.
Města a výrobce tepla chtějí spojit síly, odklon od uhlí přijde na miliardu
„Dlouhodobě dorovnáváme cenu tepla v kraji a prohlubujeme tím vlastní provozní ztrátu. Podle nezávislého auditu, který jsme si nechali zpracovat, bychom správně měli cenu výroby tepla za jeden gigajoule držet významně výš. Uvědomujeme si ale, že žijeme v regionu s velkým množstvím sociálně slabých domácností, pro které by to byl neúnosný náklad. Snažíme se tedy najít rozumnou cestu, jak držet naši ztrátu v přijatelné rovině, nikoliv generovat zisk, a zároveň nabízet dodávky tepla za cenově dostupných podmínek. Vytváříme tak podmínky pro zahájenou transformaci teplárenství v regionu a odklon od uhlí,“ uvedl předseda představenstva skupiny Sokolovská uhelná Martin Čermák.
„Jednáme s provozovateli rozvodných soustav, aby ani na jejich straně nedocházelo k navyšování nákladů na dodávky koncovým zákazníkům,“ řekl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS Group.
Jak uvedl jednatel společnosti Sokolovská bytová Erik Klimeš po započtení navýšení ceny tepla od výrobce a našich nejnutnějších nákladů se cena pro konečného spotřebitele v Sokolově zvýší nanejvýš do 11 procent.
Komplex ve Vřesové i Elektrárna Tisová dodávají teplo odběratelům, kterými jsou mimo jiné společnosti Karel Holoubek – Trade Group, odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary, Sokolovská bytová, Teplo Chodov, Služby města Březová, Tebyt Bukovany a Citice, Hatespo v Habartově nebo Teplárenská NS. Oba uvedené zdroje zásobují teplem celkem 52 tisíc domácností v Karlovarském kraji, školy a školky, nemocnice i podniky.
Trumpovy dekrety poslaly projekt reaktoru na Sokolovsku prozatím k ledu
Ceny tepla, které Sokolovská uhelná a SUAS GROUP vyrábí zatím převážně ze spalování uhlí, rostly v posledních letech více. Z roku 2024 na 2025 stoupla cena tepla pro Karlovarsko, Chodov, Nové Sedlo a Vintířov o více než 14 procent.
Ceny rostly ale už během roku 2024, takže celkové navýšení cen dosáhlo meziročně téměř 50 procent. V Sokolově stoupla cena tepla z elektrárny SUAS v Tisové od Nového roku 2025 na 1153,60 Kč za GJ, což představovalo navýšení o 17,71 procenta proti roku 2024. V předchozím roce to bylo ještě výrazně více.
Hospodaření SUAS GROUP v loňském roce skončilo výrazně nižším ziskem
Do ceny výroby tepla se promítá zejména náklad na emisní povolenky, který tvoří více než 40 procent. Dále zahrnuje náklady na provoz technologie včetně odpisů, náklady spojené s dopravou a úpravou uhlí, osobní náklady a poplatky z vydobytého nerostu. Do celkové ceny se musí promítnout i daň z nemovitosti, například v obci Vřesová došlo k navýšení daně na nejvyšší koeficient pět.
Skupina firem Sokolovské uhelné skončila v roce 2024 ve ztrátě téměř 2,2 miliardy korun. V roce 2023 byla v zisku 885 milionů korun. Sesterské SUAS Group loni klesl zisk z 287 milionů na 22 milionů korun.