Podnikatelé roku staví v Karlovarském kraji haly na míru zákazníkům

V kraji má po jednom parku v Karlových Varech a v Ostrově a tři parky provozuje v Chebu. Podle oceněných podnikatelů je kraj mimořádný svou polohou a spoluprací samosprávy.

O Karlovarském kraji mluví jako o regionu, který byl po léta podceněný. „Pořád se řešila dálnice z Prahy do Karlových Varů. Měl nálepku strukturálně postiženého regionu, ale my jsme vždycky věřili, že je tu dostatek kvalifikované pracovní síly. V Ostrově nebo v Chebu a jinde přece byly výrobní závody,“ říká říká Milan Kratina.

Accolade vidí potenciál regionu a jeho evropskou unikátnost danou blízkostí bohatých západních trhů. „Takže kombinace pro výrobu, logistiku a e-commerce je opravdu evropsky unikátní. Proto je dnes hodnota našich nemovitostí tady v kraji skoro dvacet miliard korun a pracují v nich více než tři tisíce lidí. Ještě v roce 2014 tu byla nula metrů čtverečních hal k pronájmu. A dnes je z tohohle pohledu Karlovarský kraj čtvrtý nebo pátý největší v České republice a pořád roste,“ doplňuje Kratina.

Ocenění převzal spolu se Zdeňkem Šoustalem ve středu v karlovarském hotelu Imperial z rukou primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové a Martiny Kneiflové, vedoucí partnerky EY Česká republika, která soutěž pořádá.

Společnost Accolade Holding založená v roce 2011 dnes působí na deseti evropských trzích s portfoliem nájemních hal pro výrobu, e-commerci a logistiku, zahrnujícím rozlohu téměř 3,5 milionu m². Dvojice podnikatelů v roce 2011 založila společnost Accolade nejprve se záměrem nákupu a prodeje pozemků pro průmyslové a logistické nemovitosti. Partneři si ale brzy začali klást otázku, kdo takové nemovitosti vlastní a jestli nezačít stavět. Dnes haly společnosti Accolade využívají třeba IKEA, DHL nebo Amazon a desítky dalších.

„Podniku Milana Kratiny a Zdeňka Šoustala se podařilo udělat si jméno v oblasti, které dominovali hráči hlavně ze západních zemí, a síť průmyslových parků, které vybudovali, slouží jako průmyslové pojítko mezi západní a východní Evropou. Podnikání soustředí hlavně na oblasti na východní straně kontinentu, které nabízejí unikátní kombinaci strategických poloh, dostupné pracovní síly a nižší konkurence,“ hodnotí podnikání společnosti Accolade poradenská firma EY Česká republika.

„Když jsme přišli do Chebu, byla v tamní zóně průměrná mzda 14 tisíc korun. Dnes je tam 40 tisíc. Toho nedosáhnete nějakou dohodou nebo nařízením, ale tím, že tam přivedete firmy, které jsou schopné a ochotné dát lidem lépe placenou práci. A potřebují k tomu kvalitní zázemí,“ doplňuje Zdeněk Šoustal.

Prvních deset let své existence Accolade raketově rostla. Firma se vezla na boomu e-commerce a později, kolem roku 2020, se zároveň ukázalo, jak důležitou součástí místní ekonomiky jsou haly a logistické parky při ochromení mezinárodních dodavatelských řetězců.

Zdeněk Šoustal a Milan Kratina pak navíc využili růst firmy a založili investiční fond Accolade Industrial Fund. Ten umožňuje více než třem tisícovkám především českých investorů participovat na úspěchu byznysu Accolade. Do portfolia v hodnotě téměř dvou miliard eur patří dnes třeba Letiště Brno.

Společnost Accolade využívá při stavbě recyklované materiály, obnovitelné zdroje energie a ve velkém investuje do moderních technologií a umělé inteligence. Ve svých regionech podporuje mládež, sport a projekty zlepšující životní prostředí. S halami Accolade vzniklo také na 30 tisíc pracovních míst.

„V devadesátých letech rostly a rozšiřovaly se supermarkety. Jenže dnes je trend nakupovat nikoli v obchodních centrech, ale na internetu. To je obor, který se nejdramatičtěji rozvíjí. A ke každému e-shopu potřebujete halu, kde se objednávky zpracují,“ konstatuje Zdeněk Šoustal.

Accolade staví haly jak pro konkrétní zákazníky, tak i pro budoucí, které získá až později. „V České republice musíme kvůli složité administrativě zajišťovat povolování staveb hodně dopředu. Samotnou investici se pak ale snažíme dělat pro konkrétního zákazníka. Jenže i tak stavíte univerzální prostor. Firma tam může být pět nebo deset let, ale životnost budovy jsou desítky let. Realita je navíc taková, že až druhý nebo třetí nájemce vám vydělá. A vy nemůžete vědět, kdo to bude,“ vysvětluje Milan Kratina.

„Už se stalo, že firmy odešly a zůstal brownfield. Ale to, co chceme my, je mít ten prostor stále obsazený, mít lidi v daném regionu stále zaměstnané a lákat sem byznys s vysokou marží,“ dodává oceněný podnikatel.