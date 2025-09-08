Audit odhalil v krajské nemocnici nedostatky, i přesto hospodařila lépe

Výsledky auditu představil v pondělí zastupitelům ředitel Karlovarské krajské nemocnice Jiří Štefan. Auditoři našili problémy například v tom, že některé ze smluv nebyly zaneseny do registru. Poukázali rovněž na to, že nejsou daná jasná pravidla pro souběh soukromých a nemocničních praxí.
Za problematický označili postup nemocnice při koupi tří ambulancí, vytkli jí také nedostatky ve skladovém hospodářství či nejasná kritéria pro odměňování zaměstnanců. Z auditu vyplynulo i to, že nemocnice v Karlových Varech získává za lůžka nižší platby, než krajské nemocnice v ostatních částech země.
Podle hejtmanky Karlovarského kraje Jany Mračkové Vildumetzové nyní budou muset právníci rozhodnout, zda nedošlo k porušení zákona.
Současný ředitel nemocnice Jiří Štefan, který nastoupil do funkce v červnu letošního roku, se bude muset s výsledky auditu vypořádat. To podle jeho slov znamená sestavit opatření na zlepšení stavu z hlediska termínů i odpovědných lidí.
Soubor novinek ředitel plánuje představit valné hromadě do konce září. Zastupitel Robert Pisár, který v minulém volebním období zasedal v radě kraje, předestřel, že přes všechny nedostatky se nemocnici dařilo. „Ztráta během těch let klesla z 580 na 280 milionů a zároveň na polovinu klesl i příspěvek kraje. Konkrétně ze 194 milionů v roce 2021 na 99 milionů.“
Diskuse se strhla kolem skutečnosti, že vedení kraje předložilo zastupitelům výtah zásadních informací z téměř devadesátistránkového dokumentu až na zastupitelstvu. Zároveň požadovali, aby měli přístup k plnému znění auditu včetně konkrétních případů pochybení. Vedení kraje slíbilo, že tuto možnost nechá prověřit právníky, a pokud to bude možné, přístup zastupitelům umožní.
Karlovarská krajská nemocnice je krajskou organizací, která spravuje nemocnice v Karlových Varech a v Chebu.