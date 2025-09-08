Audit odhalil v krajské nemocnici nedostatky, i přesto hospodařila lépe

Jitka Dolanská
  15:02aktualizováno  15:02
Hospodaření Karlovarské krajské nemocnice v letech 2023 a 2024 mělo řadu nedostatků. Ukázal to audit společnosti Deloitte Advisory, který si nemocnice nechala letos zpracovat. I přes zjištěná pochybení ale nemocnice hospodařila lépe. Klesla ztráta, snížil se i příspěvek od kraje.

Karlovarská krajská nemocnice | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Výsledky auditu představil v pondělí zastupitelům ředitel Karlovarské krajské nemocnice Jiří Štefan. Auditoři našili problémy například v tom, že některé ze smluv nebyly zaneseny do registru. Poukázali rovněž na to, že nejsou daná jasná pravidla pro souběh soukromých a nemocničních praxí.

Za problematický označili postup nemocnice při koupi tří ambulancí, vytkli jí také nedostatky ve skladovém hospodářství či nejasná kritéria pro odměňování zaměstnanců. Z auditu vyplynulo i to, že nemocnice v Karlových Varech získává za lůžka nižší platby, než krajské nemocnice v ostatních částech země.

Krajští radní odvolali ředitelku karlovarské nemocnice, odbory to vítají

Podle hejtmanky Karlovarského kraje Jany Mračkové Vildumetzové nyní budou muset právníci rozhodnout, zda nedošlo k porušení zákona.

Současný ředitel nemocnice Jiří Štefan, který nastoupil do funkce v červnu letošního roku, se bude muset s výsledky auditu vypořádat. To podle jeho slov znamená sestavit opatření na zlepšení stavu z hlediska termínů i odpovědných lidí.

Soubor novinek ředitel plánuje představit valné hromadě do konce září. Zastupitel Robert Pisár, který v minulém volebním období zasedal v radě kraje, předestřel, že přes všechny nedostatky se nemocnici dařilo. „Ztráta během těch let klesla z 580 na 280 milionů a zároveň na polovinu klesl i příspěvek kraje. Konkrétně ze 194 milionů v roce 2021 na 99 milionů.“

Po generálním řediteli padlo v Karlovarské krajské nemocnici i představenstvo

Diskuse se strhla kolem skutečnosti, že vedení kraje předložilo zastupitelům výtah zásadních informací z téměř devadesátistránkového dokumentu až na zastupitelstvu. Zároveň požadovali, aby měli přístup k plnému znění auditu včetně konkrétních případů pochybení. Vedení kraje slíbilo, že tuto možnost nechá prověřit právníky, a pokud to bude možné, přístup zastupitelům umožní.

Karlovarská krajská nemocnice je krajskou organizací, která spravuje nemocnice v Karlových Varech a v Chebu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Při srážce kamionu s dodávkou na Mostecku zemřel člověk, další je vážně zraněný

Tragická nehoda kamionu a dodávky u Želenic na Mostecku, která se stala v pondělí krátce po poledni, si vyžádala jednu oběť. Další člověk utrpěl vážné zranění a záchranáři ho převezli do nemocnice....

8. září 2025  14:22,  aktualizováno  17:27

Slovácké divadlo uvede příští rok i hudební komedii S tebou mě baví svět

Slovácké divadlo uvede v příštím roce ve své 81. sezoně také hudební rodinnou komedii S tebou mě baví svět podle filmu Marie Poledňákové. ČTK to dnes sdělil...

8. září 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Při srážce s kamionem na D2 zemřel řidič dodávky, dálnice na Brno je zavřená

Tragická srážka dodávky s kamionem uzavřela v pondělí odpoledne dálnici D2 ve směru na Brno. Při nehodě kousek od Brna zemřel řidič dodávky, odklon organizují policisté na 11. kilometru dálnice...

8. září 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Pohádkový festival v Jičíně sází na recyklaci. Může za to loňská povodeň

Šmankote, babičko, recykluj! Tak zní podtitul 35. ročníku festivalu Jičín – město pohádky, který se uskuteční od středy 10. září do neděle. Vystoupí na 120 účinkujících, třeba Kašpárek v rohlíku...

8. září 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pardubický kraj půjčí vybraným obcím 69,5 milionu korun na rozvojové projekty

Radní Pardubického kraje navrhli půjčit obcím na rozvoj 69,5 milionu korun. Jde o první výzvu nového dotačního programu s názvem Návratná finanční výpomoc....

8. září 2025  15:01,  aktualizováno  15:01

Po havárii letadla v Letňanech uniklo do země palivo, museli odtěžit zeminu

Místo, kam v neděli odpoledne v pražských Letňanech dopadlo soukromé ultralehké letadlo, magistrát už uvedl do původního stavu. Celý lesopark je nyní opět přístupný veřejnosti. Informoval o tom...

8. září 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Když dítě nevychodí ani základku. V Ostravě řešili, jak tomu předcházet

Na zvýšení šance části dětí na úplné dokončení základní školy se v Ostravě zaměřil dvouletý projekt Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Zapojilo se do něj pět základních škol, které spojuje...

8. září 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Letňanské posvícení – 7. září 2025. Se vším, co k němu patří – koláče, preclíky, dobrý mok, ukázky starobylých řemesel, atrakce pro děti. A k tomu řízná pouťová muzika.

vydáno 8. září 2025  16:31

Slavnostní zahájení letošních Dnů otevřených ateliérů bude 20. září v H. Brodě

Slavnostní zahájení letošních Dnů otevřených ateliérů (DOA) se na Vysočině uskuteční 20. září na Staré radnici v Havlíčkově Brodě. Výtvarné ateliéry a řemeslné...

8. září 2025  14:58,  aktualizováno  14:58

Adršpašské skály

Výlet do Adršpašských skal.

vydáno 8. září 2025  16:30

Letňanské posvícení – 7. září 2025. Se vším, co k němu patří – koláče, preclíky, dobrý mok, ukázky starobylých řemesel, atrakce pro děti. A k tomu řízná pouťová muzika.

vydáno 8. září 2025  16:30

Slavností posvěcení letňanského kříže proběhlo v podvečer 7. září 2025.

vydáno 8. září 2025  16:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.