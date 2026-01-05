Platy povyskočí o jednotky procent. Těžaři už vědí, jak na tom letos budou

Petr Kozohorský
  13:52aktualizováno  13:52
Ta tam je nejspíš doba, kdy firmy kvůli rostoucí inflaci a přetahování zaměstnanců poměrně výrazně navyšovaly mzdy. Loni už se nárůsty pohybovaly jen mezi třemi až pěti procenty a letos to bude zřejmě méně. Sokolovská uhelná zvýší plat o tři procenta, jak na tomu budou zaměstnanci krajské nemocnice, ukáže až jednání s odbory.
Fotogalerie3

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Tři procenta navíc najdou v letošním roce na výplatní pásce zaměstnanci Sokolovské uhelné. Ta je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu.

Navýšení se týká sedmi stovek zaměstnanců ve společnosti a jejích sedmi dceřiných firmách. Kolektivní smlouva, kterou už podepsala se zástupci odborů, řeší mzdy i benefity v závislosti na ekonomické výkonnosti jednotlivých firem. Vyjednávání vedly za zaměstnance tři odborové organizace.

SUAS zvýší cenu tepla až o 11 procent, garantuje ji ale i pro rok 2027

„Letošní kolektivní vyjednávání, které jsme absolvovali od října do prosince, bylo tvrdé, ale korektní. Jeho výsledkem je nárůst mzdy v Sokolovské uhelné o tři procenta. Toto, z našeho pohledu mírné, navýšení odráží složitou ekonomickou situaci, ve které se v uplynulém období vlivem útlumu těžby nacházela Sokolovská uhelná. A jsme rádi, že firma signalizuje stabilizaci hospodaření, což by se v příštím roce mohlo výrazněji projevit i v odměňování zaměstnanců,“ uvedl předseda Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné Jan Smolka.

Podle předsedy představenstva Sokolovské uhelné Martina Čermáka chce skupina Sokolovská uhelná v příštím roce pokračovat ve stabilizaci hospodaření. „Naší prioritou je pokračování vnitřní transformace, které ale nebude spojeno s plošným snižováním stavu zaměstnanců,“ sdělil Čermák.

Těžaři předpokládají, že se po loňské obří ztrátě letos opět vrátí k zisku

Část tříprocentního nárůstu půjde do tarifu. Beze změny zůstává benefitní systém - zaměstnanci mají k dispozici benefitní kartu Pluxee, firma zachová příspěvek na penzijní pojištění a stravování.

Zpracovatelská část společnosti Sokolovská uhelná ve Vřesové

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Je pochopitelné, že hospodaření Sokolovské uhelné nutně musel ovlivnit nejen útlum těžby, odstavování technologií, přechod ze směnného provozu na Těžebním úseku v denní službě a obecně i stále se snižující zájem o uhlí. Na druhou stranu není jednoduché vysvětlit zaměstnancům, že růst mezd není tak významný, jak by si představovali. Přesto jsme se snažili vyjednat maximum možného,“ doplnil odborář Smolka.

V krajské nemocnici stále jednají

Pět odborových organizací se v Karlovarské krajské nemocnici (KKN) účastní vyjednávání o kolektivní smlouvě na příští rok. Podle mluvčí nemocnice Markéty Singerové se zatím uskutečnila dvě kola jednání, další je naplánované na polovinu ledna příštího roku.

Nemocnice už má kolektivní smlouvu, zdravotníci si polepší o šest procent

„Naší ambicí je uzavřít kolektivní smlouvu do konce ledna, konečný výsledek však bude záviset na dalším vývoji jednání,“ naznačila Singerová. V roce 2025 si zaměstnanci KKN polepšili plošně jak v Karlových Varech, tak v Chebu.

„Došlo k plošnému navýšení mezd o 1400 korun bez ohledu na pracovní pozici, a to od února 2025,“ potvrdila Singerová. Současně vedení KKN navýšilo příspěvek na spoření na stáří na 600 korun měsíčně. Novým benefitem byla karta Multisport.

Odboráři cítí, že velká vlna nárůstu mezd z minulých let odeznívá. „Pravidelné statistiky za daný rok zpracováváme každoročně začátkem následujícího roku, takže ještě nemáme reálná čísla za rok 2025. Nicméně podle našich informací můžeme říct, že po výkyvu vysokých inflací se situace začíná pomalu stabilizovat. V dřívějších letech byla snaha o dorovnávání vysoké inflace, která ještě měla pro rok 2025 doběh, ale již nebyla úplně prioritní,“ říká specialistka pro ekonomiku, mzdy a kolektivní vyjednávání regionálního pracoviště Odborového svazu KOVO v Plzni Barbora Kovaříková.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Ignoroval spěchající sanitku a v klidu telefonoval. Řidiče z videa hledá policie

Řidič blokoval průjezd sanitce, k pacientovi přijel o několik minut později.

Po řidiči, který na Nový rok blokoval v Ostravě cestu spěchající sanitce, teď pátrá policie. Učinili tak po záznamu, který záchranáři zveřejnili na Facebooku. Z něj je patrné, že řidič s uvolněním...

5. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  14:02

Platy povyskočí o jednotky procent. Těžaři už vědí, jak na tom letos budou

ilustrační snímek

Ta tam je nejspíš doba, kdy firmy kvůli rostoucí inflaci a přetahování zaměstnanců poměrně výrazně navyšovaly mzdy. Loni už se nárůsty pohybovaly jen mezi třemi až pěti procenty a letos to bude...

5. ledna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Javory v centru Brna pokácejí kvůli stavbě kolektoru, zvažované přesazení padlo

Česká ulice před zahájením další fáze stavebních prací na novém kolektoru,...

Dva vzrostlé javory v České ulici v centru Brna musejí ustoupit stavbě kolektoru, pokácí je ještě v lednu. Podle odborníků jsou stromy ve špatné kondici, nedoporučili ani jejich přesazení, které by...

5. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Zloděj vykrádal šatny stadionů. Chytil ho policista, ani si nestihl sundat brusle

Muž, který vykrádal šatny sportovců, chytil policista na bruslích

Krádeže v šatnách zimních sportovních stadionů po celé České republice může mít na svědomí šestačtyřicetiletý muž z Pardubického kraje. Z trestného činu krádeže jej obvinili kriminalisté ze Svitav....

5. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česko hraje v noci o zlato! Finále MS dvacítek se Švédskem startuje ráno ve 2.30

Padl rozhodující gól! Češi v semifinále přetlačili Kanadu 6:4.

České hokejové juniory čeká dnes v noci boj o zlaté medaile. Zápas, ve kterém vyzvou Švédy, začíná ráno v 2.30 středoevropského času. Kdy a kde bude možné sledovat živě finále šampionátu hokejových...

5. ledna 2026  13:32

Chotěboř na Havlíčkobrodsku letos otevře muzeum v opravené budově bývalé pošty

ilustrační snímek

Radnice v Chotěboři na Havlíčkobrodsku letos otevře městské muzeum v budově bývalé pošty na náměstí, již nechala rekonstruovat. Investici celkem za víc než 100...

5. ledna 2026  11:47,  aktualizováno  11:47

Březí klisna nepřežila silvestrovskou noc. Zabil ji stres z petard, tvrdí chovatelka

Rodina chová u Velkého Meziříčí na farmě koní několik. Jedna březí kobyla však...

O březí klisnu a její nenarozené hříbě přišli o silvestrovské noci chovatelé v Balinách u Velkého Meziříčí. Majitelka zvířete je přesvědčená, že klisna uhynula stresem z hluku při odpalování zábavní...

5. ledna 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Vyšla encyklopedie politických stran

5. ledna 2026  13:20

Symbolický řetěz ze svíček připomene ve Zlíně odkaz Jana Palacha

ilustrační snímek

Symbolický řetěz ze svíček připomene v centru Zlína 19. ledna odkaz Jana Palacha. Dvacetiletý student Palach se 16. ledna 1969 na protest proti rezignaci...

5. ledna 2026  11:43,  aktualizováno  11:43

Bezdomovci se mohou ve středočeských městech ohřát v noclehárně nebo ve stanu

ilustrační snímek

Lidé bez domova se mohou ve středočeských městech ohřát třeba v noclehárně, ve vyhřívaném stanu nebo v zateplených přístřešcích. Města i spolky očekávají, že...

5. ledna 2026  11:41,  aktualizováno  11:41

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Zoo v Liberci měla loni podprůměrnou návštěvnost, zájem ovlivnil stavební ruch

ilustrační snímek

Nejstarší česká zoo, která je v Liberci, měla loni druhou nejhorší návštěvnost za posledních deset let. Do jejího areálu přišlo 278.138 lidí, což je meziročně...

5. ledna 2026  11:33

Bývalý šéf festivalu Votvírák je ve vazbě, dluží téměř 20 milionů korun

Programový ředitel milovického festivalu Votvírák a jeho bývalý organizátor...

Programový ředitel milovického festivalu Votvírák a jeho bývalý organizátor Artur Kaiser je už měsíc v ruzyňské vazební věznici. Vyplývá to z informací uvedených v insolvenčním rejstříku. V oddlužení...

5. ledna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.