Tři procenta navíc najdou v letošním roce na výplatní pásce zaměstnanci Sokolovské uhelné. Ta je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu.
Navýšení se týká sedmi stovek zaměstnanců ve společnosti a jejích sedmi dceřiných firmách. Kolektivní smlouva, kterou už podepsala se zástupci odborů, řeší mzdy i benefity v závislosti na ekonomické výkonnosti jednotlivých firem. Vyjednávání vedly za zaměstnance tři odborové organizace.
„Letošní kolektivní vyjednávání, které jsme absolvovali od října do prosince, bylo tvrdé, ale korektní. Jeho výsledkem je nárůst mzdy v Sokolovské uhelné o tři procenta. Toto, z našeho pohledu mírné, navýšení odráží složitou ekonomickou situaci, ve které se v uplynulém období vlivem útlumu těžby nacházela Sokolovská uhelná. A jsme rádi, že firma signalizuje stabilizaci hospodaření, což by se v příštím roce mohlo výrazněji projevit i v odměňování zaměstnanců,“ uvedl předseda Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné Jan Smolka.
Podle předsedy představenstva Sokolovské uhelné Martina Čermáka chce skupina Sokolovská uhelná v příštím roce pokračovat ve stabilizaci hospodaření. „Naší prioritou je pokračování vnitřní transformace, které ale nebude spojeno s plošným snižováním stavu zaměstnanců,“ sdělil Čermák.
Část tříprocentního nárůstu půjde do tarifu. Beze změny zůstává benefitní systém - zaměstnanci mají k dispozici benefitní kartu Pluxee, firma zachová příspěvek na penzijní pojištění a stravování.
„Je pochopitelné, že hospodaření Sokolovské uhelné nutně musel ovlivnit nejen útlum těžby, odstavování technologií, přechod ze směnného provozu na Těžebním úseku v denní službě a obecně i stále se snižující zájem o uhlí. Na druhou stranu není jednoduché vysvětlit zaměstnancům, že růst mezd není tak významný, jak by si představovali. Přesto jsme se snažili vyjednat maximum možného,“ doplnil odborář Smolka.
V krajské nemocnici stále jednají
Pět odborových organizací se v Karlovarské krajské nemocnici (KKN) účastní vyjednávání o kolektivní smlouvě na příští rok. Podle mluvčí nemocnice Markéty Singerové se zatím uskutečnila dvě kola jednání, další je naplánované na polovinu ledna příštího roku.
„Naší ambicí je uzavřít kolektivní smlouvu do konce ledna, konečný výsledek však bude záviset na dalším vývoji jednání,“ naznačila Singerová. V roce 2025 si zaměstnanci KKN polepšili plošně jak v Karlových Varech, tak v Chebu.
„Došlo k plošnému navýšení mezd o 1400 korun bez ohledu na pracovní pozici, a to od února 2025,“ potvrdila Singerová. Současně vedení KKN navýšilo příspěvek na spoření na stáří na 600 korun měsíčně. Novým benefitem byla karta Multisport.
Odboráři cítí, že velká vlna nárůstu mezd z minulých let odeznívá. „Pravidelné statistiky za daný rok zpracováváme každoročně začátkem následujícího roku, takže ještě nemáme reálná čísla za rok 2025. Nicméně podle našich informací můžeme říct, že po výkyvu vysokých inflací se situace začíná pomalu stabilizovat. V dřívějších letech byla snaha o dorovnávání vysoké inflace, která ještě měla pro rok 2025 doběh, ale již nebyla úplně prioritní,“ říká specialistka pro ekonomiku, mzdy a kolektivní vyjednávání regionálního pracoviště Odborového svazu KOVO v Plzni Barbora Kovaříková.