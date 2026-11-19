Nové vedení města tomu předchozímu vytýká mimo jiné to, že přes upozornění analýzy neupravilo hospodaření Aše včas.
„Je třeba rozlišovat mezi současnou finanční situací a riziky, která mohou nastat v dalších letech. To jsou dvě odlišné věci. Ekonomická analýza upozorňuje především na propad příjmů z hazardu přibližně o 100 milionů korun ročně. To samozřejmě znamená, že město musí přizpůsobit své výdaje novým příjmovým možnostem. Výdaje jsme začali omezovat již při přípravě rozpočtu na rok 2027. Návrh rozpočtu, který počítá s úsporami, projednal ve středu finanční výbor města, jehož jsem členem. Při jednání nebyl vznesen požadavek na jeho další úpravy,“ argumentuje Kokoř.
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Nemají ani na splátky závazků. Analýza odhalila tristní finanční situaci Aše
Město s přibližně 12 700 obyvateli má na letošní rok schválený rozpočet s příjmy 459,5 milionu korun a výdaji 789,3 milionu korun. Schodek 329,8 milionu korun pokrývá z úspor minulých let. Podle analýzy, kterou zpracoval Luděk Tesař ze CityFinance, si Aš kvůli propadu běžných příjmů již nemůže dovolit pořizovat nový nerentabilní majetek.
Schopnost města financovat údržbu i rozvoj se podle něj skokově zhoršila. Provozní hospodaření mělo v minulých letech příznivý trend, avšak v roce 2025 spadlo blízko k nule. To podle nového starosty Mariana Rewczuka (NEPLAŠ - Nezávislá platforma Aš) bude znamenat hledání úspor v provozních výdajích, ale i konec nerentabilních nákupů nemovitostí, jako byl třeba hotel Goethe, který letos město koupilo. Ve středu to uvedlo nové vedení v tiskovém prohlášení.
České příjmy, německé výdaje
Podle Kokoře ale provozní výdaje v poslední době nerostly bez důvodu. „Posílili jsme městskou policii a zavedli nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou službu, mimo jiné kvůli dlouhodobému nedostatku státních policistů na Ašsku. Navyšovali jsme mzdy zaměstnanců, podporovali lékaře, učitele a další potřebné profese. Aš totiž musí o pracovníky soupeřit s německým pracovním trhem. Aš má české příjmy, ale v mnoha ohledech německé výdaje,“ konstatoval bývalý starosta Aše.
Varoval přitom i před „nedomyšlenými škrty“. „Můžeme snížit počet městských policistů. Ale kdo potom zajistí bezpečnost? Můžeme omezit podporu lékařů. Ale jak je potom do Aše dostaneme?“, ptá se bývalý starosta.
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Ani výdaje na investice, které byly v posledních letech rekordní, nebyly podle Kokoře nesmyslné. „Za toto období jsme uskutečnili investice a opravy za více než 670 milionů korun. Tyto prostředky nezmizely. Proměnily se v bydlení, školy, kulturní středisko, bazén a další zařízení sloužící obyvatelům Aše. Nenechali jsme peníze pouze ležet na bankovních účtech. Investovali jsme je do rozvoje města,“ dodal.
Současný starosta Rewczuk je ale přístupem bývalého vedení města znepokojen a situaci vnímá jako velmi vážnou. „Za naprosto nepochopitelné považuji přístup bývalého vedení, které mělo odborné doporučení, jak postupovat, a i přes důrazné varování nezaujalo odpovědný postoj a k tomu prosazovalo odkup hotelu Goethe,“ uvedl ve středu.
Město koupilo hotel Goethe zhruba za 17 milionů korun zejména proto, aby zabránilo přeměně hotelu na ubytovnu.