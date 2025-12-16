Rok 2026 ve znamení investic do bydlení. Karlovy Vary schválily rozpočet

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:22aktualizováno  11:22
S příjmy 1,74 miliardy budou v příštím roce hospodařit Karlovy Vary. Schválené výdaje činí 2,08 miliardy korun. Schodek město uhradí z rezerv a úvěrů. Velká část peněz přitom zamíří do bytové politiky. Opoziční zastupitelé ovšem varovali před rostoucím zadlužením.
Tak bude po rekonstrukci vypadat současná ubytovna Drahomíra, ve které má vzniknout 90 nájemních bytů. | foto: Vizualizace: MMKV

Lázeňské město předpokládá, že v příštích letech budou nutné velké investice, na které budou potřeba úvěry. Bez půjčky se zřejmě neobejde například chystaná rekonstrukce Chebského mostu. Na rostoucí zadlužení dnes upozornili opoziční zastupitelé.

V příštím roce bude velká část výdajů města směřovat do bytové politiky. Už letos začala rekonstrukce vily v Komenského ulici na byty, v roce 2026 se začne opravovat ubytovna v Úvalské ulici a následovat má ubytovna Drahomíra.

Půl miliardy na nové byty. Rozpočet Karlových Varů bude schodkový

Z větších investic je v rozpočtu například enviromentální centrum v bývalé hájence v Tuhnicích nebo nová knihovna v Sedleci. Významně by se měly zvýšit i investice do Alžbětiných lázní, a to hlavně na nutné opravy, zatímco provozní dotace by měly klesat.

„Rozhodli jsme se podpořit bytovou politiku. Dáváme obrovské finanční prostředky do opravy Úvalské i Drahomíry, to jsou všechno projekty, které skutečně stojí velké peníze, nehledě na to, že i ceny prací jdou neskutečně nahoru. Za mne není nic lepšího než mít proinvestiční rozpočet,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Karlovarská ubytovna Drahomíra se má po přestavbě přeměnit na startovací byty pro mladé. Nová ubytovna má mít vyšší standard.

Proinvestiční rozpočet dnes ocenil i opoziční zastupitel Petr Kulhánek (KOA). Varoval ale, že při zadlužení okolo 1,5 miliardy korun se bude město dostávat už na hranu rozpočtové odpovědnosti.

Pravidla totiž neumožňují zadlužení převyšující 60 procent rozpočtu města. A jak dnes na jednání zastupitelstva zaznělo, v budoucích letech se Karlovy Vary dostanou až k této hranici.

Podle vedení města je to ale dáno vysokou vnitřní zadlužeností a potřebou investic například do oprav mostů. U některých výdajů, jako je například oprava rozvodu vřídelní vody, chce vedení města ještě jednat o možné podpoře od státu.

Pozitivní je pro město naopak rostoucí příjem z poplatku z pobytu, který už dosahuje zhruba 100 milionů korun ročně. Vyšší příjmy z rozpočtového určení daní by zase měly téměř pokrýt náklady na platy nepedagogických pracovníků ve školství.

