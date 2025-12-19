Mají našetřeno, schodek si mohou dovolit. Sokolov schválil rozpočet na příští rok

„Největší investice by měly být ve výši 410 milionů. Jsou to například rekonstrukce bývalé budovy hygieny a budovy Egerius, vybudování nového herního prvku v Husových sadech, stavba cyklostezky na Jižním lomu a záchytného parkoviště na Michalu,“ uvedla starostka Renata Oulehlová.
Připomněla, že jednou z velkých investic, která se promítne do několika příštích let, bude zateplení bytových domů na náměstí Budovatelů. Celý projekt by měl odhadem přijít asi na 150 milionů korun. Práce začnou v příštím roce, předpokládané náklady by měly být okolo 16 milionů korun.
„Celý projekt máme rozdělený na sedm etap. V první budeme zateplovat a vyměňovat okna u části domů na náměstí, ale pouze z čelní strany. Jde přibližně o dvě stovky bytů, nájemníky budeme informovat s dostatečným předstihem,“ dodal zástupce starostky Jan Picka s tím, že město se na projekt snaží získat dotaci.