Vary budou dál odebírat teplo ze Sokolovské uhelné, minimálně ještě dvacet let

Město si vyjednalo výhodné podmínky, vliv na cenu tepla i to, že přivaděč tepla si pronajme Sokolovská uhelná a sama ho opraví. Množství tepla se pak bude měřit až u vyústění v Karlových Varech, řekla dnes na zastupitelstvu primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).
Primátorka dnes před hlasováním shrnula, že pokud by město chtělo vybudovat vlastní zdroj tepla, přišlo by to na více než tři miliardy korun, přičemž není jisté, jestli by město získalo všechna povolení.
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Druhou možností je zůstat u Sokolovské uhelné, která nabídla mix zdrojů tak, aby byly co nejvíce ekologické, ale zároveň mohly reagovat na aktuální ceny na trhu s energiemi a palivy.
Zásadní je také dohoda o přivaděči. Celkem 13 kilometrů dlouhé potrubí je už ve špatném stavu a podle odhadů na něm vznikají ztráty až okolo 20 procent. Podle dohody přivaděč převezme do nájmu Sokolovská uhelná, která zajistí jeho opravu. Navíc bude platit asi tři miliony korun pachtovného.
V pětičlenné dozorčí radě budoucí společné firmy bude mít město Karlovy Vary tři zástupce, jednoho město Chodov a jednoho Sokolovská uhelná. To zajistí vliv na cenu i investice.
Podle předsedy dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS GROUP Pavla Tomka je dnešní rozhodnutí zastupitelstva lázeňského města známkou důvěry obou partnerů.
„Zastupitelé jsou si vědomi vážnosti situace a potřeby jejího řešení. I proto jsme se snažili a pracovali na tom, abychom ta rozhodnutí a tu cestu znali co nejrychleji a nejdříve, abychom mohli začít pracovat na jednotlivých zdrojích a na celkovém řešení, které samozřejmě před nás staví několik let práce na tom, abychom postupně zdroje uhelné nahrazovali moderními technologickými zdroji pro výrobu tepla,“ řekl po rozhodnutí zastupitelů novinářům Tomek.
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Mix zdrojů by měl zahrnovat zatím ještě i plyn, ale také biomasu a elektrický kotel pro pomoc v době zvýšených odběrů nebo v době, kdy cena elektřiny bude extrémně nízká. Do budoucna se k těmto zdrojům přidá i spalování tuhých alternativních paliv, které se vyrábějí zpracováním odpadů.
Dohoda s Karlovými Vary podle Tomka znamená i prostor pro řešení města Chodov, které v tuto chvíli má ve svém zastupitelstvu připraveno obdobné řešení rámcové smlouvy o spolupráci, která byla podmíněna souhlasem města Karlovy Vary.
Podle primátorky Pfeffer Ferklové by se měly detailní smlouvy mezi městem a Sokolovskou uhelnou podepsat do konce letošního roku.