Hospodaření SUAS GROUP v loňském roce skončilo výrazně nižším ziskem

Autor: ČTK
  8:52aktualizováno  8:52
Skupina SUAS GROUP v loňském roce hospodařila se ziskem 22 milionů korun před zdaněním. Proti roku 2023, kdy firma dosáhla zisku 287 milionů korun, jde o pokles. Skupina téměř sedmi desítek firem, které vznikly oddělením provozů od Sokolovské uhelné, ale meziročně výrazně navýšila svá aktiva.

Sokolovská uhelná a SUAS GROUP se připravují na ukončení těžby uhlí. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

To podle vyjádření společnosti dává šanci na stabilní růst i v příštích letech, kdy se budou stále snižovat vazby na sesterskou Sokolovskou uhelnou. Skupina SUAS GROUP, která se zaměřuje na moderní energetiku, stavebnictví, průmyslový development, dopravu či strojírenství a odpadové hospodářství, měla loni výnosy v hodnotě 10,4 miliardy korun, vyplývá z výroční zprávy.

„Kdybychom hodnotili meziroční srovnání, je třeba zdůraznit, že bylo ovlivněno vývojem na energetickém trhu v průběhu roku 2024, kdy měla stále většina dceřiných firem skupiny SUAS GROUP své kapacity vázány na Sokolovskou uhelnou postiženou útlumem těžby. Přesto v meziročním srovnání došlo k významnému nárůstu konsolidovaných aktiv skupiny SUAS GROUP (o jednu miliardu korun) a udržení úrovně tržeb za zboží a za výrobky a služby, tedy zhruba 10 miliard korun jak v roce 2023, tak i v roce 2024,“ vyčíslil předseda dozorčí rady skupiny Sokolovská uhelná a SUAS GROUP Pavel Tomek.

Kdysi důl, v budoucnu turistický ráj. Těžaři začnou měnit jezero Medard

Ve firmách SUAS GROUP pracovalo k 31. prosinci 2024 1600 lidí. Nejvíc – 317 – jich zaměstnávala společnost SUAS Technology s. r. o. Mezi perspektivní součásti skupiny patří mimo jiné linie SUAS Construction, která zastřešuje stavební firmy a má za sebou spolupráci se společností Baustav na rekonstrukci obchodního domu Máj v Praze či realizaci zakázky SUAS Stavební na stavbě pavilonu nemocnice v Ostrově.

Linie stavebnictví se chystá převzít od příštího roku rovněž kamenolom v Horním Rozmyšlu nedaleko Sokolova, který nabízí příležitost pro další expanzi. Zlepšení proti roku 2023 vykázaly například i SUAS Real Estate, jejíž výkony vzrostly z 4,6 milionu korun na 9,2 milionu korun a společnost se přehoupla ze ztráty do zisku více než dvou milionů korun.

Ztráta Sokolovské uhelné přesáhla dvě miliardy, klesá i počet zaměstnanců

„V současné době také zástupci linie SUAS Real Estate vedou v rámci projektu přípravy a realizace průmyslových ploch na Sokolovsku intenzivní jednání s renomovaným developerem, který projevil zájem o spolupráci v oblasti Starého Sedla. Chceme postupovat rychle a efektivně přímo podle požadavků konkrétních investorů, kteří by rádi v území zahájili svou činnost a nabídli nová pracovní místa,“ doplnil předseda představenstva SUAS GROUP Rudolf Borýsek.

S předpokládaným ukončením těžby a zpracování uhlí v roce 2030 se tak stále více odděluje uhelná část společnosti Sokolovské uhelné od SUAS GROUP. Sokolovská uhelná za rok 2024 zaznamenala výraznou ztrátu 2,2 miliardy korun.

Zásadní zlom. Těžaři na Sokolovsku kvůli útlumu odstaví poslední velkorypadlo

Podle vedení obou sesterských společností se kromě tržní situace v segmentu uhelné energetiky na ztrátě podílely i nepeněžní náklady, zejména zvýšené účetní odpisy odstavované těžební technologie v důsledku podstatného snížení objemu těžby uhlí či vyplácení odstupného odcházejícím zaměstnancům.

„I když pokračuje složitá situace na trhu s emisními povolenkami a s elektřinou, do hospodaření skupiny Sokolovská uhelná se již za rok 2025 pozitivně promítnou zásadní opatření, která jsme přijali na přelomu roku 2024 a roku 2025. Opatření vedou mimo jiné ke snížení nákladů na těžbu a k postupnému snižování dalších provozních nákladů,“ uvedl Tomek.

Skupina však řeší nejen nákladovou oblast, ale současně se soustřeďuje i na rozvojové aktivity, které jsou spojeny s dosažením výnosů nad rozsah běžných provozních výsledků. Pozitivní dopad těchto aktivit se podle očekávání promítne do hospodaření Sokolovské uhelné za rok 2025, a to v řádu několika set milionů korun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

Čtenáři rozhodli. V anketě zvítězila žlutá tramvaj s džusem, porazila pivo a hokej

Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Happy Day

Pražané rozhodli o nejhezčí tramvaji Škoda 15T. V hlasování čtenářů Metro.cz vyhrál žluto-zelený vůz s reklamou Happy Day, který získal 212 hlasů. Druhá skončila černá tramvaj Sparty, třetí pak vůz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Karas obecný byl dřív považovaný za podřadnou plevelnou rybu.

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

Srnče nepřežilo útok psa, trpící zvíře zastřelil policista. Majitelce hrozí pokuta

ilustrační snímek

Útok loveckého psa nepřežilo ve čtvrtek ráno na Rokycansku srnče. Aby se poraněné mládě netrápilo, musel jeden z přivolaných policistů použít služební zbraň a usmrtit jej. Policisté případ vyšetřují...

8. listopadu 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Potomci lidí z vysídlených obcí vysadili na Drahanské vrchovině Alej svobody

ilustrační snímek

Potomci obyvatel 33 obcí vysídlených za druhé světové války dnes spolu s dobrovolníky vysadili na Drahanské vrchovině takzvanou Alej svobody. Nachází se mezi...

8. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Universal Studios se chtějí vrátit ke kořenům Mumie. Probíhají jednání o návratu původních filmových hrdinů

Pokračování Mumie, jedné z nejzásadnějších filmových sérií z přelomu...

Pokračování jedné z nejzásadnějších filmových sérií z přelomu tisíciletí je tady. Egyptský kněz Imhotep zřejmě znovu povstane v dalším díle Mumie, pro nějž studio Universal verbuje Brendana Frasera i...

8. listopadu 2025  17:17

Na Plzeňsku narazil řidič osobního auta do stromu, na místě zemřel

ilustrační snímek

Řidič osobního vozidla dnes krátce po poledni narazil u Manětína na Plzeňsku do stromu. ČTK to řekla policejní mluvčí Barbora Šmaterová. Na následky vážných...

8. listopadu 2025  15:31,  aktualizováno  15:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pardubice mají novou lipovou alej, připomíná svobodu a konec války

ilustrační snímek

Na polní cestě mezi Nemošicemi a Dražkovicemi v Pardubicích dnes dobrovolníci vysázeli lipovou alej, která čítá 80 stromů. Město je ji pojmenovalo Alej...

8. listopadu 2025  15:29,  aktualizováno  15:29

Návštěvníci muzea v Záhlinicích na Kroměřížsku se seznámili s tradičními řemesly

NĂˇvĹˇtÄ›vnĂ­ci muzea v ZĂˇhlinicĂ­ch na KromÄ›Ĺ™Ă­Ĺľsku se seznĂˇmili s tradiÄŤnĂ­mi Ĺ™emesly

Návštěvníci Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích, místní části Hulína na Kroměřížsku, se dnes mohli seznámit s tradičními lidovými řemesly. Při práci...

8. listopadu 2025  15:07,  aktualizováno  15:07

Lovecký pes spadl na Kladensku do studny, hasiči zvíře vytáhli nezraněné

Vyproštění loveckého psa ze studni v Hřebči na Kladensku (8. listopadu 2025)

Výprava do lesa se změnila v sobotu dopoledne v drama pro myslivce v Hřebči na Kladensku. Jeho pes spadl do studny, s pomocí speciálního postroje jej na povrch museli vytáhnout hasiči. Zvíře vyvázlo...

8. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Čtyři zranění při nehodě na Třebíčsku, vrtulník nesl do nemocnice dítě

Vrtulník zasahuje u nehody nákladního auta a cisterny na D2 před Brnem

Při havárii dvou osobních aut u Martínkova na Třebíčsku se půl hodiny po sobotním poledni zranili čtyři lidé, mezi nimi tři děti. Příčinu kolize zjišťuje policie.

8. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Květinové dekorace vyzdobily po floristické soutěži vilu Stiassni v Brně

KvÄ›tinovĂ© dekorace vyzdobily po floristickĂ© soutÄ›Ĺľi vilu Stiassni v BrnÄ›

Netradiční květy i květinové dekorace inspirované dálně východním uměním ikebana vyzdobily na víkend brněnskou vilu Stiassni. Své práce tam vystavilo 35...

8. listopadu 2025  13:59,  aktualizováno  13:59

Mezi Pardubicemi a Hradcem Králové srazil vlak člověka. Koridor stál

Ilustrační snímek

Srážka vlaku s člověkem u Stéblové na Pardubicku zastavila v sobotu po poledni provoz na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Po více než dvou hodinách se podařilo obnovit provoz po...

8. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  15:20

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Zprovoznění pardubické školy po požáru bojleru potrvá ještě 30 dní

ilustrační snímek

Zprovoznění Základní školy Obrazenice v Pardubicích potrvá ještě zhruba 30 dní. V pondělí tam hořel bojler a saze se rozšířily do části budov a poškodily...

8. listopadu 2025  11:47,  aktualizováno  11:47

Ženu zavalily ve fabrice na Opavsku dva metráky palet, letěl pro ni vrtulník

Vrtulník letěl pro poraněnou ženu do obce Chuchelná na Opavsku.

Hromada dřevěných palet vážících více než dva metráky zavalila v pátek ráno ve firmě v obci Chuchelná u česko-polských hranic čtyřiapadesátiletou ženu. Kvůli četným poraněním pro ni letěl na Opavsko...

8. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  13:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.