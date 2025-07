Jiří Bartoška by nás pochválil, věří organizátoři filmového festivalu

„Úmrtí Bartošky i přes některé předchozí obavy nepřineslo odliv sponzorů od festivalu, partneři chtějí festival podporovat nadále,“ řekl výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha. Prodej vstupenek letos stoupl o tisíc na 128 133, organizátoři čelili připomínkám návštěvníků k vyprodaným projekcím.

„Mám pocit, že jsme nic nepřepálili, nezatížili jsme to smutkem, bylo to velmi vkusné a univerzálně sdělné. Myslím, že by nás Jiří Bartoška pochválil,“ řekl Och.

Plánovaný rozpočet letošního festivalu je přibližně 250 milionů korun proti loňským 180 milionům. Příčinou navýšení oproti předchozím letům je podle výkonného ředitele Muchy velké zdražení ubytování, letenek, energií, pronájmů a dalších nákladů. K navýšení rozpočtu přispělo i otevření nového kina v Císařských lázních.

I přes některé obavy úmrtí prezidenta festivalu odliv sponzorů nepřineslo. „Hned ve chvíli, kdy Jiří Bartoška zemřel, nám všichni partneři dali vědět, že chtějí festival podporovat i nadále. Už během festivalu jsme podepsali několik dlouhodobých smluv,“ uvedl Mucha.

Smlouvu s festivalem například prodloužil jeho hlavní partner společnost Vodafone, partnerem programu EFT Future Frames zaměřeného na podporu nastupující filmařské generace zůstává společnost Allwyn a dalšími partnery jsou dál Renomia nebo Philip Morris ČR. Před zahájením festivalu se ministerstvo kultury zavázalo, že bude následující tři roky každoročně podporovat festival částkou 47 milionů korun.

Dlouholetý prezident festivalu zemřel 8. května. Bylo mu 78 let, několik let bojoval s rakovinou. Moderátor Marek Eben mu věnoval úvodní projev prvního i závěrečného večera festivalu, ve venkovním prostoru mezi hotely Thermal a Pupp si ho po celou dobu na 30 velkoplošných panelech s 60 černobílými snímky připomínali návštěvníci na výstavě Jiří Bartoška – KVIFF President.

Mnohé z diváků dojímala k slzám festivalová znělka věnovaná Bartoškovi promítaná před projekcemi. Vítězem divácké soutěže deníku Právo se pak stal dokument Musíme to zarámovat!, v němž Bartoška, často s neodmyslitelnou cigaretou v ruce, otevřeně bilancuje svou životní dráhu.

Letošního ročníku festivalu se zúčastnilo 9949 akreditovaných návštěvníků – z toho 7926 s festival passy, 411 filmových tvůrců, 1055 akreditovaných filmových profesionálů a profesionálek a 557 českých a zahraničních novinářů. Uskutečnilo se 465 filmových představení, světovou premiéru mělo na festivalu 36 filmů, mezinárodní pět a evropskou také pět.

Konalo se 89 projekcí pro novináře a filmové profesionály. Mimořádný zájem návštěvníků letos vyvolal mimo jiné český film Sbormistr, v němž se režisér a scenárista Ondřej Provazník inspiroval kauzou sexuálního zneužívání kolem pěveckého sboru Bambini di Praga.

„Zaslouženou pozornost vzbudil i snímek Raději zešílet v divočině, specifický česko-slovenský film natočený tak, aby byl pochopitelný i v zahraničí. Nadchly mě reakce diváků, potlesky vestoje ve Velkém sálu Thermalu, jako například v případě filmu Petera Bebjaka Duchoň, kde lidé tleskali do rytmu závěrečné písně. To bylo nezapomenutelné,“ sdělil Och.

Pořadatelé již nyní pracují na programu jubilejního 60. ročníku festivalu, který se uskuteční 3. až 11. července 2026. „Bude to obrovská příležitost ukázat světu, že je tady druhý nejstarší filmový festival na světě, a to bychom chtěli akcentovat,“ konstatoval výkonný ředitel Mucha.