„Když si uvědomíte, kdo z významných osobností se ceny dotýká, je to obrovský závazek,“ říká nový generální ředitel Moseru Martin Dvořák. Okamžiku, kdy laureát převezme Křišálový glób, ovšem přechází náročná práce.

S výrobou festivalových cen proto v Moseru začínají s několikaměsíčním předstihem. Všechny skleněné díly sošky druhým rokem vyrábí Jaroslav Bína. „Na jednu stranu je to poměrně běžná práce, na druhou ale také obrovská čest,“ svěřuje se sklář.

Skleněných koulí však musejí vyrobit podstatně více, než je festivalových cen. „Organizátoři si pak vyberou ty nejlepší,“ vysvětluje s tím, že nejdůležitější je čistota skloviny. „Je to poměrně náročná disciplína. Na jednu cenu musíme vyrobit čtyři koule,“ přizvukuje mu generální ředitel.

Vyrobit jednu trvá zkušenému skláři přibližně čtvrthodinu. Loni poprvé se Křišálové glóby zmenšily z původní výšky 42 centimetrů na 34,5.

„Soška měla svůj vývoj. Postupně jsme korigovali její proporce a novou podobu jsme představili na loňském festivalu. Bylo to přirozené dozrání a dimenze, ke které jsme směřovali,“ komentuje změnu cen jejich autor, fotograf Tono Stano.

Tomu v roce 2000 stála modelem Ema Černáková. I když „stála“ není úplně přesný termín. Kvůli dynamice sochy ji totiž Tono Stano zavěsil hlavou dolů.

Ve festivalových znělkách často dostává známá soška pořádně zabrat. „Někdy to zabolí u srdce,“ připouští sklář Jaroslav Bína.

Kdyby si mohl vybrat, komu by osobně Křišálový glób předal, vyhrály by to u něj filmové hvězdy, na kterých takříkajíc vyrůstal. „Dal bych ji třeba Johnnymu Deppovi nebo Silvesteru Stallonovi,“ dodává.