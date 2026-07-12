Filmový festival skončil, Karlovy Vary se vrací ke klidu lázeňského města

V Karlových Varech začal úklid kulis jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Devět dnů největší kulturní akce v Karlovarském kraji přilákalo opět desetitisíce návštěvníků i filmových profesionálů. Zátěž zažívali i záchranáři nebo policisté, kteří na pořádek v době festivalu dohlíželi. Celkově ale policie hodnotí letošní ročník jako klidnější ve srovnání s jinými roky, uvedla dnes krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
"Během posledních festivalových dnů, tedy od čtvrtka 9. července do soboty 11. července, řešili policisté nejčastěji krádeže nebo zatajení nálezu odložených věcí, slovní rozepře, drobné potyčky a dopravní přestupky. Na linku 158 jsme přijímali oznámení týkajících se problémů v dopravě, kdy návštěvníci festivalu například parkovali na vyhrazených místech nebo blokovali výjezdy z garáží či jiná vozidla. Z pohledu policistů patřil letošní ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary mezi klidnější. Ve srovnání s předchozími ročníky řešili policisté méně případů majetkové trestné činnosti, rušení nočního klidu i výtržnictví," shrnula Pešková.
Zátěž je každoročně festival i pro záchrannou službu. "Po dobu festivalu, od 3. do 11. července, činila průměrná denní výjezdovost Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (ZZSKK) 128 výjezdů, zatímco běžně se pohybuje kolem 110 výjezdů denně. Jde tak o nárůst přibližně o 17 procent. Nejvyšší denní výjezdovost jsme zaznamenali hned v úvodu festivalu, kdy jsme během jednoho dne řešili 143 výjezdů, tedy přibližně o 30 procent více, než je běžný průměr," uvedla dnes mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová.
"Nejčastěji jsme zasahovali u pacientů pod vlivem alkoholu, kolapsových stavů, úrazů a případů napadení. Ojediněle jsme řešili také závažnější alergické reakce. Nejvíce událostí připadalo na večerní a noční hodiny, kdy vrcholil festivalový program a doprovodné akce," doplnila Kratochvílová. Kvůli vyššímu počtu výjezdů byla na dobu festivalu karlovarská základna posílena o další výjezdovou skupinu.
Dnešní dopoledne v Karlových Varech bylo ve znamení odjezdu návštěvníků a postupného uvolňování parkovišť v centru města. Dělníci začali rozebírat festivalové kulisy v hotelu Thermal a ze stanového městečka odjížděli poslední hosté. Díky intenzivnímu úklidu během festivalu ale v lázeňském městě nejsou po jeho skončení vidět výraznější důsledky pobytu velkého množství lidí, jako jsou odpadky a podobně.
Letošní festival přilákal 11.014 akreditovaných návštěvníků, nabídl 472 promítání filmů a prodalo se 132.553 vstupenek.