Johnny Depp ji za její um objal. Helena Koutná tlumočí hvězdám už tři dekády

Drobná žena, která v minulosti tlumočila osobnosti, jakými jsou Antonio Banderas, Ethan Hawke, Russell Crowe, Benicio del Toro, Susan Sarandonová nebo Geoffrey Rush, i letos označila spolupráci s filmovými hvězdami, kterými byli Michael Douglas nebo Vicky Kriepsová, za výbornou.

„Z mého pohledu to byla krásná práce,“ ohlédla se Koutná za končícím 59. ročníkem festivalu.

Koutná si zvládne zapamatovat desetiminutový proslov a na simultánní tlumočení se vydrží soustředit až půl hodiny. Nerozhodí ji ani vulgárnější mluva některých řečníků. Podle jejích slov tlumočník netlumočí slova, ale myšlenku. „Předává ji těmi slovy, jakými by rodilý mluvčí cílového jazyka stejnou myšlenkou vyjádřil to, co uvedl řečník, kterého tlumočí,“ podotkla.

Na pódium přichází Koutná vybavená papíry, na které si dělá poznámky v češtině i angličtině. „Používám, co zrovna přijde pod ruku. Někdy je to taky o tom, které to slovo je kratší. Jsou to často v podstatě zkratky a značky, které učí ve škole při studiu tlumočnictví. Existují univerzální zkratky, které používá každý tlumočník, a pak má každý nějaké svoje,“ uvedla.

I přes mnohaletou praxi se i Koutné stane, že na pódiu znejistí. „Najednou vás nenapadne nějaké slovo a většinou to bývá naprosto trapná záležitost, jednoduché slovo, které obvykle znáte. V takové situaci je potřeba něco říct, obejít to nějakým synonymem. Je to specifický tlak, stojíte na pódiu, víte, že byste neměl zdržovat, a pokud možno byste to neměl pokazit, protože je to o tom, aby ten okamžik pro toho, koho tlumočíte, byl co nejlepší,“ sdělila Koutná.

Jako festivalovou tlumočnici Koutnou proslavil okamžik, kdy ji před lety v Karlových Varech herec Johnny Depp přímo na pódiu po jejím tlumočení uznale objal a políbil.

„Herci většinou úlohu tlumočníka oceňují. Někteří se s tím ještě nesetkali, tak se jim to dá krátce vysvětlit předtím, než se jde na pódium. Týká se to nejen herců, ale i filmařů obecně. Proniknout na karlovarský festival už něco znamená, ale je za tím spousta práce. Takže potom dokážou ocenit, že někdo jiný také dělá práci, která vyžaduje úsilí. Výjimečný člověk bývá výjimečný i tím, že si uvědomuje lidi kolem sebe,“ konstatovala Koutná