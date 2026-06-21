Financování nepedagogů města v Karlovarském kraji zvládla bez větších obtíží

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Po půl roce od převodu financování nepedagogických pracovníků ve školství ze státu na obce a kraje nenastaly v Karlovarském kraji žádné výrazné změny ve fungování škol. Obce, města ani kraj nemusely propouštět ani snižovat mzdy. Přesto se objevily problémy, které jsou pro zřizovatele škol nové, zejména v zajišťování stravování, zjistila ČTK ve městech kraje.

Karlovy Vary zvládly přechod na nový model financování bez problémů. "Přibyly nám výdaje, ale zase jsme dostali více z rozpočtového určení daní. Takže nebylo třeba nikoho propustit nebo nějaké služby omezit," řekl ČTK primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Jak ale dodala, ukazuje se, že město bude muset do budoucna řešit hlavně stravování, zejména z toho pohledu, že na trhu práce chybí kuchaři a kuchařky. "Ze škol se jich do oboru dostane jen malá část. A přestože má práce ve školních kuchyních výhodu proti restauracím například v pracovní době, není zase tak ohodnocena. Kuchařky prostě chybí," dodala primátorka.

Podle místostarostky Sokolova Ilony Medunové (ANO) neznamenalo převedení financování nepedagogů na obecní rozpočet propouštění ani snižování platů zaměstnanců. "Počty zaměstnanců v organizacích máme v souladu s původními krajskými normativy a množství služeb již máme centralizovaných. Za pololetí tohoto roku jsme za nepedagogickou práci uhradili 22 milionů korun. Plnění příjmů, které mají pokrýt rozpočet na platy nepedagogů, probíhá dobře, příjmy se plní takovým tempem, jaké jsme předpokládali," řekla ČTK. Sokolov podle ní neplánuje ani od nového školního roku žádné změny v množství zaměstnanců nebo výši jejich platů. Rozpočet má město schválen na celý kalendářní rok a s financováním počítá, doplnila Medunová.

Po půl roce od změny legislativy se financování nepedagogických pracovníků v Ostrově na Karlovarsku podle vedení města postupně stabilizuje. Po skončení školního roku odbor financí a školství ve spolupráci s auditorkou města financování nepedagogických pracovníků zkontroluje. S vysokou pravděpodobností se zvýší rozpočty školských příspěvkových organizací, aby bylo zajištěno odpovídající financování těchto pozic, a to i v souvislosti s navýšením tabulkových platů, uvedla mluvčí ostrovské radnice Lucie Kubešová.

Propouštět zaměstnance ani snižovat platy město Ostrov nemuselo. Průběžně vyhodnocuje skutečné náklady a je připraveno v případě potřeby upravit rozpočty školských příspěvkových organizací tak, aby bylo financování nepedagogických pracovníků dlouhodobě zajištěno. Náklady na nepedagogické pracovníky jsou ve městě 28,66 milionu korun. V souvislosti s novelou školského zákona však bude potřeba připravovat transformaci sítě školských příspěvkových organizací. Nově je stanovena minimální velikost právnické osoby zřizované obcí na 180 dětí či žáků alespoň jednou za poslední tři roky.

Změna financování nepedagogů od ledna 2026 zatížila rozpočet Karlovarského kraje téměř 300 miliony korun, změnou rozdělení daní dostal kraj asi 250 milionů korun navíc. Náklady kraje jsou tak zhruba 50 milionů Kč navíc. "Nemáme žádné informace, že na základě změny financování nepedagogoických pracovníků dochází ke snižování platů či pozic. Podobně jako města ale musí i kraj řešit stravování. Kraj musí pro žáky jím zřizovaných škol zajistit stravování, a to v některých případech u soukromých poskytovatelů. Na jejich výběr aktuálně běží zadávací řízení," uvedla mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.

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