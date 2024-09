Živnostnice roku šije pro vysoké ženy, firmu roku spasil krizový manažer

Tím, že pro vysoké ženy šije slušivé oblečení, však pro Annu Kastlovou práce s nimi nekončí. Rozjela nový projekt, jehož součástí je i online coaching. „Není to jen o oblečení, i když i to je důležité. Je to i o sebevědomí. Každá vysoká žena se potýká s narážkami typu: ty můžeš šacovat letadla, nebo přirovnání k žirafě. To na sebevědomí nepřidá,“ vysvětlila. Sama podobné dobírání zažívala už od dětských let. „Tím, že pomáhám ostatním, pomáhám i sobě,“ dodala nejúspěšnější krajská živnostnice.

Porota ovšem vybírala i regionální Firmu roku. Tou se stala společnost ISOS Automation z Nových Hamrů. Ta vyvíjí, vyrábí a servisuje automaty od těch jednoúčelových až po plně automatizované linky. Mottem firmy je: Začínáme tam, kde ostatní končí.

„Firma má technický problém, který nemá jednoduché řešení. Málokterá se pustí do vlastního vývoje, protože to znamená riziko, že řešení bude trvat dlouho. A v takovém okamžiku se obrací na nás. My se do problému pustíme a vyřešíme to tak, aby byl zákazník spokojený a my si dokázali, že to jde,“ vysvětlil majitel společnosti Bohumil Říha.

V minulosti pracoval jako krizový manažer. „Jednoho dne jsem si usmyslel, že najdou firmu v problémech, která se mi bude líbit, bude mě zajímat a tu zachráním. Našel jsem ji právě v Nových Hamrech,“ dodal majitel Firmy roku, který firmu s výrobní halou v Perninku převzal v lednu 2020.

Karlovarský kraj má ale i Srdcařku roku 2024. Tou se při slavnostním večeru stala Jaroslava Balíková z Hřebečné, která se věnuje výrobě šperků, v nichž se snoubí krása luk a lesů Krušných hor s trpělivostí a řemeslným fortelem.

„Pořád se z toho nemůžu vzpamatovat. Je to nádherné. Je to symbol toho, že to dělám správným směrem,“ svěřila se po převzetí ocenění šperkařka. Jejím snem je založit chráněnou dílnu, která by dala šanci zapojit se i lidem s různými hendikepy.

Všichni tři, tedy Anna Kastlová, Bohumil Říha a Jaroslava Balíková se sejdou 11. prosince na pražském Žofíně, kde se uskuteční celostátní kolo soutěže Živnostník roku Podnikatel roku.