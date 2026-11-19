„Na základě prověřování celého případu nebylo zjištěno, že by se na jeho úmrtí jakkoliv podílela jiná osoba, ať už z řad příslušníků bezpečnostních sborů, nebo civilistů,“ uvedl Augusta.
Někdejší šéf odboru obecné kriminality karlovarské policie byl v létě odsouzen za ohrožení pod vlivem návykové látky, soud mu uložil pokutu a rok zákazu řízení. Muž tehdy uvedl, že špatně odhadl svůj zdravotní a psychický stav a necítil se alkoholem ovlivněný natolik, aby nemohl řídit.
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Po incidentu skončil muž podle serveru Novinky.cz mimo službu. Požádal o propuštění z řad policie po více než 20 letech služby. Vedení mu vyhovělo, ale pozastavilo mu vyplacení odchodného a výsluhy do doby rozhodnutí soudu. Pokud by rozsudek v dané podobě nabyl právní moci, neměl by podle Novinek na finanční náhrady nárok.
Okresní soud Rudolfa Flašku v červenci odsoudil k šedesátitisícové pokutě a vyslovil mu i zákaz řízení na jeden rok. Jen několik dní poté spáchal sebevraždu. Tělo našli svědci u Lokte na Sokolovsku, kde žil.
Za jeho rozhodnutím skončit se životem stála podle zdrojů iDNES.cz nejen frustrace ze ztráty zaměstnání, ale také dlouhodobé rodinné neshody, které kriminalista řešil alkoholem. Před smrtí Flaška odeslal dopis policejnímu prezidentovi, v němž kritizoval poměry nejen u policie, ale i na ministerstvech spravedlnosti a vnitra.
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Mluvčí GIBS ve čtvrtek zároveň popřel dřívější informace serveru Aktuálně.cz, podle kterého inspekce v souvislosti s případem prohledávala kanceláře ředitelství karlovarské policie.
„Zdůrazňujeme, že prohlídky v kancelářích vedení na KŘP Karlovarského kraje GIBS neprováděla. Žádné takové informace proto ze strany příslušníků inspekce nemohly být redakci poskytnuty,“ uvedl Augusta.