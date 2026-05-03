Habartov modernizuje budovu úřadu, policie a pošty, vzniknou tam i ordinace

V Habartově na Sokolovsku pokračuje kompletní oprava administrativní budovy, kde sídlí městský úřad, pošta a policie. ČTK to řekl starosta Petr Janura (nez.). Opravy za 143 milionů korun podpoří i dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace. Trvat budou do jara 2027.
"Celková rekonstrukce od střechy přes výměnu oken, zateplení, oživení anglických dvorků vypadá tak, že to bude v podstatě nový dům. V plánu je i instalace fotovoltaiky, takže budova bude soběstačná a vyrobí si pro svůj provoz dostatek energie. Pak se budeme snažit i o důstojnější náměstí," řekl starosta.
Habartov rekonstrukci financuje z přebytku hospodaření z minulých let a město si vzalo i 200 milionů korun rámcový úvěr, aby mohlo dostát závazkům, než dostane dotace. Pětasedmdesátiprocentní evropská dotační podpora na tuto stavbu bude podle Janury zhruba ve výši 110 milionů korun.
V provozu zůstává služebna policistů a pošta. Městský úřad čítající zhruba 15 úředníků a vedení města je od loňského listopadu dočasně rozmístěno jinde po městě.
"Součástí projektu je změna dispozic budovy. Už při projektové přípravě jsme se rozhodli tam udělat i zdravotnické středisko, čítající čtyři ordinace pro nejlépe dva praktické lékaře, pediatra a zubaře. Snad se nám podařilo sehnat mladého zubaře, kterého jsme zainteresovali už do příprav projektu tak, aby mu prostory vyhovovaly," řekl Janura. V přízemí vznikne nová bezbariérová lékárna, o které rovněž město jedná s možnou provozovatelkou.
V objektu vznikne i bezbariérová zasedací místnost a obřadní síň. Přibudou také výtahy. Naprojektováno je i zachování sauny a posilovny. "Ty byly v posledních letech nefunkční. Zatím nevíme, jestli budou rovnou vybavené a otevřené, ale jednáme o jejich správě a provozu," uvedl starosta.
Původní budova z přelomu 60. a 70. let minulého století byla ve špatném stavu, zatékalo do ní, v suterénu se držela vlhkost a v havarijním stavu byly i některé rozvody. Budova se blížila hranici životnosti, řekl Janura ČTK. Zhruba 12 procent domu spoluvlastní Policie ČR, Česká pošta je v nájmu.
Habartov, kde žije přibližně 4700 obyvatel, hospodaří s ročním rozpočtem kolem 100 milionů korun.