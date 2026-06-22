Habartov na Sokolovsku má novou osvětlenou stezku pro pěší i cyklisty

Autor: ČTK
  17:48aktualizováno  17:48
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| foto: ČTK

Přibližně 1,5 kilometru dlouhá osvětlená stezka pro pěší i cyklisty ode dneška zajistí bezpečnější průchod z Habartova na Sokolovsku do jeho místní části Lítov. ČTK to řekl starosta Petr Janura (nestr.). Stezka za 21 milionů korun včetně DPH vede do Lítova od habartovského volnočasového areálu u jezer Boden.

"Hlavní motor pro nás bylo zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů a odvést je z komunikace třetí třídy, která vede paralelně se stezkou a je od ní oddělená úzkým pásem lesa," řekl dnes ČTK starosta. Na stezce i v areálu Boden budou závory zabraňující průjezdu aut a čtyřkolek.

Město získalo na stavbu stezky dotaci 11 milionů z evropského dotačního programu Spravedlivá transformace (OPST). Stezka je asfaltová, osvětlená, má odvodnění i kanalizaci. Navazuje na 3,15 kilometru dlouhý asfaltový okruh kolem Boden. I ten má po 17 letech od vzniku nový povrch, jeho pokládka po celém obvodu okolo jezer stála 2,8 milionu korun a platilo ji město.

Ačkoliv byla stezka podle Janury hotová už před několika měsíci, terénní úpravy okolo ní se dokončovaly postupně, jak počasí dovolilo. Veřejnost ji proto mohla začít užívat až po kolaudaci v červnu. "Už tak máme ale pozitivní ohlasy díky osvětlení, že si lidé mohou zaběhat, a využít ji i v zimě, kdy bude dříve tma, a to třeba i k běžkování, pokud bude dostatek sněhu," řekl starosta. Pokud by se našel vhodný dotační titul, uvažuje město o doplnění veřejného osvětlení na část okruhu kolem Boden.

Oblast Boden je rekultivované území po těžbě uhlí, pozemky městu nepatří. Jejich vlastníkem je společnost Sokolovská uhelná. Město má od ní pronajaty některé části areálu, například pláž a prostor občerstvení, včetně pozemků pod novou stezkou. Habartov také podle Janury dlouhodobě jedná o možnostech převodu pozemků. "Usnadnilo by to situaci hlavně při žádání o dotace, kdyby město bylo coby žadatel i vlastníkem," uvedl starosta. Dodal, že v současnosti se zpracovávají znalecké posudky.

Pro zvelebení areálu Boden má Habartov připravenou studii. Pokud se podaří změny ve vlastnické struktuře ještě letos, mohlo by město nechat zpracovat projektovou dokumentaci a u jezera by v budoucnu vznikl větší volnočasový areál i malý kemp pro stany, obytná auta a s ubytováním v modulárních domech, řekl starosta. Tento záměr podle něj v minulosti bodoval v soutěži Stavba Karlovarského kraje.

Habartov, kde žije přibližně 4700 obyvatel, je tvořen místními částmi Lítov, Horní Částkov, Kluč, Úžlabí a osadou Na Rovince. Město hospodaří s ročním rozpočtem kolem 100 milionů korun. Město letos také opravuje administrativní budovu, buduje atletický stadion a upravuje retenční nádrž. Podle Janury se na většinu projektů podařilo získat dotaci z OPST, zbytek město platí z přebytku hospodaření z minulých let, a také si vzalo rámcový úvěr 200 milionů korun, aby mohlo dostát závazkům, než dotace dostane.

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