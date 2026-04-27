Habartov na Sokolovsku plánuje zřízení městské policie

Habartov na Sokolovsku chce letos zřídit městskou policii. Radnice v nejbližších dnech vyhlásí výběrové řízení na strážníky, řekl dnes ČTK starosta Petr Janura (nez.). Služebna městské policie by měla být v bývalých jeslích, který město koupilo i s vedlejší budovou za 26,5 milionu korun. Městská policie by měla mít zatím dva strážníky a velitele. Letos jsou v rozpočtu města na zřízení a fungování městské policie připraveny tři miliony korun.
Kdy přesně by měla městská policie začít fungovat, zatím není jasné. Záležet bude podle starosty hlavně na tom, jací lidé se na pozice strážníků přihlásí. Z toho teprve vyplyne, jak dlouho bude trvat jejich zaškolení. Město bude žádat i o krajskou dotaci na vybavení služebny a výstroj strážníků.
Vznik městské policie chystá město na základě podnětů od občanů a kvůli dlouhodobému podstavu státní policie v regionu. Město uspořádalo na sociálních sítích anketu, ve které se ptalo především místních obyvatel, co si myslí o Habartově. "Mezi plusy vyšla kultura, rozvoj a investice, ale mezi minusovými tématy byla zmiňována především bezpečnost," uvedl starosta. Dotazy, proč strážníky Habartov nemá, padaly podle něj opakovaně už více let.
Starosta uvedl, že vedení města zatím neví, jestli bude provoz rozšiřovat a počet strážníků navyšovat, nebo jejich fungování jinak upravovat. "Provoz si třeba po roce vyhodnotíme a uvidíme. Ladíme to jako úplně novou věc," řekl dnes ČTK Janura.
Objekt bývalých jeslí a výrobny, který město koupilo a kde chce radnice služebnu strážníků zřídit, je v dobrém stavu. Má k dispozici i garáže a administrativní prostory, které mohou po minimálních investicích a vybavení nábytkem začít sloužit takřka okamžitě, uvedl starosta. Město může rovněž případným zájemcům o službu u městké policie z větší vzdálenosti nabídnout pronájem městského bytu. Náborové příspěvky, kterými při přijímání nových pracovníků motivují uchazeče jiná města, zatím habartovská radnice nenabízí. "Plánujeme strážníky dostatečně finančně ohodnotit a poskytnout jim ke mzdě i další bonusy," uzavřel Janura.
Habartov, kde žije přibližně 4700 obyvatel, si od městské policie slibuje, že bude partnerem státním policistům a případně jim uleví od řešení přestupků. Také budou vymáhat dodržování městských vyhlášek a kontrolovat dopravu ve městě. Habartov hospodaří s ročním rozpočtem kolem 100 milionů korun.
V nedávné době zřídila městskou policii také například Nová Role na Karlovarsku. Některé městské policie v regionu rozšířily v posledních měsících své působení, kupříkladu v Aši na Chebsku slouží nově strážníci v nepřetržitém režimu místo dosavadního denního a přijímají tam hovory na sdílené lince 156. Její používání nedávno nově zavedli i městští policisté v Mariánských Lázních.