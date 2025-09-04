Inspirováno Ukrajinou. Hasiči v Karlovarském kraji vybudují centra odolnosti

Jitka Dolanská, ned
  9:52aktualizováno  9:52
Živelné pohromy, jako jsou povodně nebo vichřice, i dlouhodobé výpadky proudu představují pro obyvatele i obce v postižených oblastech obrovský problém. Hasiči v Karlovarském kraji proto plánují vybudovat takzvaná centra odolnosti. Jsou to místa, kde si lidé v nouzi mohou dobít telefon, připojit se k wi-fi, zaplatit složenky nebo si ohřát jídlo v mikrovlnce.

Dobrovolní hasiči působí v 77 městech a obcích v kraji. Jednu z nejnovějších zbrojnic mají v Ostrově. I tam by mohlo vzniknout centrum odolnosti, | foto: Petr Kozohorský, MF DNES

„Inspirovali jsme se na Ukrajině, kde taková centra úspěšně fungují. Myšlenka je, že by se tu lidé nezdržovali dlouho. Jen vyřídí to nejnutnější a hned odejdou, aby mohlo centrum využít co nejvíce lidí,“ popsal plán ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Oldřich Volf.

Podle Volfa si hasiči nechali zpracovat regionální analýzu, která ukázala, že nejvhodnějším řešením je využít zbrojnice dobrovolných hasičů, které se nacházejí v 77 obcích kraje.

Riziko lesních požárů roste, hasiči kvůli hrozbě apokalypsy mění taktiku

„Cílem je, aby tato místa v případě nouze fungovala zcela autonomně. Každý výpadek elektřiny je nepříjemný, ale když trvá déle než 24 hodin, je to pro veřejnost velký problém. A právě v těchto centrech by lidé našli pomoc,“ dodal Volf.

Velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cheb – Háje Pavel Pagáč myšlenku na vybudování sítě center odolnosti vítá. „Poslední masivní výpadek proudu v Česku ukázal, že budování podobných majáků je opodstatněné. Mohou se hodit,“ konstatuje s tím, že právě dobrovolní hasiči by mohli být v menších obcích a městečkách spolehlivým záchytným bodem.

„V Chebu teď stavíme novou zbrojnici, která by na to měla být připravená a vybavená generátorem. Vzhledem k tomu, že naše jednotka je předurčena k ochraně obyvatelstva, připravujeme se i na takové situace,“ dodal Pagáč.

Kroužek malých hasičů ožil na přání maminek, hasiče překvapil zájem dětí

Jenže plány jsou jedna věc a pomoc státu věc druhá. Ministr financí Zbyněk Stanjura totiž v rámci návrhu státního rozpočtu na příští rok prosazuje zrušení státních dotací jednotkám dobrovolných hasičů. V tom případě by ale nebyly peníze ani na provoz, natož pak na budování center odolnosti.

Činnost sborů dobrovolných hasičů je totiž na dotacích značně závislá. Kromě státu jim finančně pomáhají kraje i obce. Sbory zejména v mnoha menších sídlech hrají také důležitou roli i mimo oblast požární ochrany. Pracují například s mládeží nebo pořádají nejrůznější společenské akce.

Nad záměrem zrušit dobrovolným sborům státní dotace zástupci dotčených organizací netají rozpaky a někteří nešetří kritikou. A doufají, že kontroverzní nápad nakonec neprojde.

Hasiči z Karlovarského kraje jedou pomáhat do nejvíce zasažených oblastí

„Myslím, že to není dobrý nápad. Dotace sborům hodně pomáhají. Týkají se například nákupu vozidel, když se pořizují nová, pomáhají dotace od kraje a od státu. Státní dotace se využívají také na obnovu hasičáren, na které přispívá i kraj. Ten to ale sám nepokryje a obec nemá tolik peněz, aby mohla takové záležitosti financovat,“ reagoval Petr Makrlík, starosta sboru dobrovolných hasičů v Hrádku u Sušice.

Starosta dobrovolných hasičů v Hrádku u Rokycan Jan Morochovič by zrušení státních dotací pro sbory považoval za ránu pod pás. „Řekl bych, že to je divné šlápnutí do prázdna, protože ty dobrovolné jednotky jsou z dotací financované. Myslím, že tím by stát hodil jednotky přes palubu,“ prohlásil.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Náš nový vrátný, oblíbili si v zemědělském družstvu čápa. Pak spadl do hluboké jímky

V Zemědělském družstvu Jeseník se čapí rodinka postavila hnízdo před vstupem do areálu. Zaměstnanci si na sociálních sítích dělali legraci, že tam mají nového vrátného. Jenže mladého čápa museli nyní...

4. září 2025  11:52

Kralupy nad Vltavou obnovují veřejné plochy na sídlišti Hůrka, přibude i zeleň

Kralupy nad Vltavou obnovují veřejné plochy na sídlišti Hůrka, počítá se také s výsadbou nové zeleně. Oprava se týká chodníků, ale třeba i místního dětského a...

4. září 2025  10:07,  aktualizováno  10:07

Jak se dostat do centra? Běžecké závody omezí víkendovou dopravu v Praze

Běžecká akce Birell Grand Prix Praha omezí v sobotu zhruba od 16:00 do 22:00 dopravu v centru Prahy. Sdělil to mluvčí magistrátu Vít Hofman. Omezení se dotknou jak automobilové dopravy, tak tramvají...

4. září 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Hradec chce rekord, vzlétne 80 balonů. Louka s modráskem to snad přečká

Až do soboty se v Hradci Králové zabydleli balonáři z celé Evropy. Dnes krátce před 18:00 by nad Hradec mělo vzlétnout minimálně 80 horkovzdušných balonů. A protože tolik balonů ještě nikdy současně...

3. září 2025  9:22,  aktualizováno  4.9 11:37

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Komorní filharmonie Pardubice zahájí sezonu s novým šéfdirigentem

Komorní filharmonie Pardubice zahájí letošní 57. sezonu třemi koncerty s názvem Inaugurace. Uskuteční se 15. až 17. září v Sukově síni Domu hudby v...

4. září 2025  9:50,  aktualizováno  9:50

Nymburk chce omezit pití alkoholu na veřejnosti, chystá vyhlášku

Nymburk chce omezit pití alkoholu na veřejnosti, v některých lokalitách přibývá přestupků způsobených opilci. Vyhlášku zakazující konzumaci alkoholu na...

4. září 2025  9:47,  aktualizováno  9:47

Cenný archiv z Rusy ovládané zkrachovalé firmy zmizel, do řízení se vložil žalobce

Podivné kroky provázejí vypořádání majetku zkrachovalého výrobce vodních turbín ČKD Blansko Holding s ruskými majiteli. Archivní výkresy dokumentující mohutná díla z firemních prostor před návštěvou...

4. září 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Bitget převádí 440 milionů BGB na Morph Foundation s cílem urychlit růst BGB v roli gas a governance tokenu pro Morph Chain

4. září 2025  11:17

Teplice zřídily u školy stání pro rodiče, kteří vozí děti, jsou i v Děčíně

Teplice zřídily v ulici Verdunská nové parkoviště typu K+R (kiss and ride). Slouží hlavně rodičům, kteří ráno přivážejí děti do základní školy. Taková...

4. září 2025  9:35,  aktualizováno  9:35

Ostravská dopravní kalvárie v půlce, provoz na Rudné se převede na opravené strany

Během podzimu by měla být dokončena první polovina oprav mostů v Rudné ulici v Ostravě, které od začátku tohoto roku výrazně ovlivňují dopravu. Provoz je kvůli opravám sveden hned na čtyřech mostech...

4. září 2025  11:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Některé jihočeské řeky mají kvůli suchu méně vody, než je obvyklé

Některé jihočeské řeky mají kvůli suchu méně vody, než je obvyklé. Platí to především pro toky na východu kraje a zejména pro Lužnici. V září se zřejmě situace...

4. září 2025  9:25,  aktualizováno  9:25

Šedesát procent českých dětí navštěvuje kroužky. Děláte jako rodič tyto chyby? Dejte si pozor

Zkušenosti z dětských sportovních kroužků bývají mnohdy klíčové pro vztah k pohybovým aktivitám v dospělosti. Mnoho ratolestí však kvůli chybám rodičů na sport ještě v brzkém věku zanevře. Odborníci...

4. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.