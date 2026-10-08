Hasiči dnes večer likvidovali požár nádrží na skládce v Tisové na Sokolovsku. Na místě zasahovalo pět jednotek, uvedli kolem 21:30 na síti X. Mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka kolem 22:00 sdělil ČTK, že požár uhasili a z místa mohli odjet.
Hasiči likvidovali požár na skládce v Tisové na Sokolovsku
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