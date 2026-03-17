Hasiči likvidují požár skladové haly v Ostrově na Karlovarsku

U požáru drážní skladové haly v Ostrově na Karlovarsku zasahují od noci hasiči. Oheň zasáhl asi polovinu budovy a z požáru stoupá hustý dým. Zásah se zatím obešel bez zranění a hasiči už požár dohašují, informoval mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.
Oheň zachvátil halu o rozměrech asi 25 krát 15 metrů. "Událost byla vyhlášena ve 2. stupni požárního poplachu. Na místě zasahují jednotky z Karlových Varů, Ostrova, Toužimi, Správy železnic z Chebu a jednotky dobrovolných hasičů z Merklína, Kyselky, Hájku a Ostrova," popsal rozsah zásahu Žižka.
Ráno ČTK sdělil, že hasiči u požáru nadále zasahují. Příčiny požáru a způsobenou škodu budou hasiči teprve zjišťovat.