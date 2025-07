Čápici srazilo auto, její dvě mláďata zachránili z bochovského komína hasiči

„Zachráněni za minutu dvanáct!“ Tak na svém profilu na sociálních síti uvedli hasiči případ z Bochova. Na tamním komíně skončila opuštěná dvě čapí mláďata.

„Jejich mámu srazilo auto a nemohla se vrátit na hnízdo,“ informoval mluvčí hasičů Patrik Žižka. Podle informací serveru iDNES.cz samec už dříve zahynul po střetu s elektrickým vedením. Čápata hasiči za použití výškové techniky sundali na zem, kde je předali odborníkům ze záchranné stanice handicapovaných živočichů Drosera.

Mladých čápů se ujala Eva Hes. „Čápata se velmi dobře rozkrmila a jsou aktivní. Jsou tedy na dobré cestě,“ popsala stav zachráněných ptáků. Ty měla na farmě, kde má několik voliér a ošetřovatelskou místnost. Odchyceným ptákům se tak může věnovat nepřetržitě bez „kmitání“ mezi domovem a záchrannou stanicí.

Pokud nenastanou komplikace, vypustí čápata zvířecí záchranáři zpět do volné přírody. „Zatím není důvod předpokládat, že by se do přírody brzy nevrátila,“ konstatovala Hes.

V pátek se mláďata přestěhovala z Drosery do jiné stanice, která se stará o další čápata, aby se na vypuštění připravovala ve větší skupině jejich druhu. „To má pozitivní vliv na jejich psychiku a následně mohou odkoukat potřebné dovednosti použitelné v divočině,“ vysvětlila pracovnice Drosery.

Osud autem sražené čápice monitorují v Bochově dobrovolníci. „Je možné, že se ze zranění sama oklepe a bude schopná fungovat tak jako dříve. V opačném případě proběhne odchyt ihned, jak to bude technicky možné,“ naznačila Eva Hes.

Zatím to ale vypadá, že se samice ze zranění zmátořila. „Pokud vím, už zalétává na hnízdo,“ potvrdil starosta Bochova Miroslav Egert.