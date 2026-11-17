Unikátní fond se stal majetkem Karlovarského kraje na základě darovací smlouvy z roku 2020. Pozůstalost čítající 65 beden s přibližně 2 495 knihami, vázanými ročníky divadelních periodik, audiovizuálními médii, fotografiemi a osobní korespondencí získala do správy krajská knihovna s podmínkou, že celek zůstane zachován pohromadě.
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Vivat Vlasta! Do „života čtvrtého“ vyprovodil Chramostovou dlouhý potlesk
Mezi nejcennější exponáty patří samizdatové svazky, knihy s osobními věnováními Václava Havla či Arnošta Lustiga, ale i parte básníka Jaroslava Seiferta s dopisem jeho manželky. Zvláštní hodnotu mají původní divadelní scénáře s hereččinými vlastnoručními poznámkami, které vedle hereckých instrukcí obsahují i drobnosti z každodenního života, jako jsou recepty nebo plánky cest.
„Pozůstalost Vlasty Chramostové představuje mimořádně cenné kulturní dědictví s přesahem daleko za hranice našeho regionu. Fond je v současnosti přístupný výhradně prezenčně v budově knihovny. Digitalizace ochrání křehké originály před opotřebením, ale především zpřístupní toto bohatství badatelům i široké veřejnosti,“ uvedla Gabriela Dostálová, radní Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče.
Souběžně s digitalizací zajistí Krajská knihovna Karlovy Vary podání návrhu na zápis pozůstalosti do Centrální evidence sbírek muzejní povahy (CES). Tento veřejný registr garantuje nejvyšší zákonnou ochranu kulturních statků spravovaných ve veřejném zájmu.
Zápisem do CES získá fond statut sbírky muzejní povahy, což zaručuje jeho trvalé uchování v celistvosti, přísné standardy zabezpečení a uložení, povinnou pravidelnou inventarizaci a také možnost čerpat dotační tituly ministerstva kultury určené na konzervování, restaurování a ochranu sbírek.
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Přišla o dítě i kariéru. Můj život je nahoru dolů, říká Chramostová
„Vlasta Chramostová měla ke Karlovarskému kraji silný vztah, ať už prostřednictvím svého hostování v Západočeském divadle v Chebu v ikonické roli Matky Kuráže v roce 1973, nebo díky chebské piazettě, která od roku 2019 nese její jméno. Jsem ráda, že tento krok oznamujeme právě v roce stého výročí jejího narození,“ doplnila radní Dostálová.
Vlasta Chramostová se narodila 17. listopadu 1926 v Brně. Významná česká divadelní a filmová herečka a signatářka Charty 77 se proslavila nezapomenutelnými rolemi ve filmu Spalovač mrtvol či ve hře Václava Havla Odcházení. Od roku 1991 byla členkou činohry Národního divadla, svou bohatou hereckou kariéru symbolicky uzavřela 17. listopadu 2011. Zemřela 6. října 2019.