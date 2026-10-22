Historická hrázděnka v Kraslicích složí komunitnímu životu, získala i ocenění

Autor: ČTK
  16:37aktualizováno  16:37
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| foto: ČTK

Historická hrázděnka v Kraslicích na Sokolovsku slouží komunitnímu životu i kulturním akcím. Letos proto byla oceněna památkáři v soutěži Národního památkového ústavu (NPÚ) Patrimonium pro futuro, kde uspěla v kategorii záchrana památky. Otakar Mika ze Spolku přátel města Kraslice, který na záchraně hrázděnky přes 16 let pracuje, dnes řekl ČTK, že ocenění je překvapilo, ale vnímá jej jako pochvalu za dlouholetou práci. Obnova domu zatím stála přibližně čtyři miliony korun a stovky hodin dobrovolnické práce.

"Nejvíc se nám podařilo v posledních třech letech to, že část hrázděnky máme zkolaudovanou a můžeme v ní pořádat kulturní akce, přednášky, koncerty. Stali jsme se místem pro stezkaře (návštěvníky Stezky Českem), je tam Trail Angel. Po tolika letech má tato památka využití, schází se tam lidé a poznávají historii Kraslicka i Krušných hor. To považuji za nejdůležitější," řekl Mika ČTK.

Podle něj je v posledních letech také intenzivní komunitní spolupráce na záchově historické budovy. "Lidé ze spolku a nejen z něj vnímají hrázděnku, tu památku jakože je jejich a že je součástí jejich života. Že to je nějaká krása, na které se můžou podílet, že to vytváří takový hezký příjemný domov. NPÚ v podstatě ocenil i tuhle venkovskou iniciativu," dodal Mika.

Národní památkový ústav hrázděnku a spolek ocenil i kvůli obtížnému shánění finančních prostředků pro obnovu hrázděného domu, který je charakteristickým příkladem podkrušnohorské architektury z přelomu 18. a 19. století. Spolek využil grantů, nadačních peněz, sbírek i podpory kraje, města a ministerstva kultury. "Práce zahrnovaly opravu roubené konstrukce, statické zajištění a doplnění hrázděného patra, obnovu fasády i repasi historických dveří a vybraných oken. Důraz byl kladen na použití tradičních technik a respekt k historickým hodnotám objektu," uvedli loketští památkáři, kteří regionální památky do soutěže nominovali, v tiskové zprávě.

Domy č. 217 a 218 v ulici 5. května v Kraslicích byly postaveny v roce 1737. Ještě zhruba před 15 lety byly v katastrofálním stavu a hrozilo, že se zřítí. Soukromý majitel byl zadlužený a domy šly do dražby, které se zúčastnili i zástupci spolku, finančně jim pomohlo i město Kraslice. V dražbě pak spolek dům získal v roce 2010 do svého vlastnictví zhruba za 135.000 korun.

Druhým historickým objektem v Karlovarském kraji, který se letos dočkal ocenění NPÚ, je ostrovský Dům kultury. Památkově chráněný byl otevřen 1. května 1955, loni skončila jeho rozsáhlá obnova interiérů a technologií za více než 131 milionů korun.

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